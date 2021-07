Un panel del Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la moción de certiorari sometida por la defensa de Jay O’Neill González Mercado que buscaba revertir la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón de no desestimar los cargos que enfrenta por el asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez.

El auto de certiorari es un recurso extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido un por un tribunal inferior.

El juicio contra González Mercado comenzará el 7 de septiembre, según dictaminó la jueza Nerivel Durán Guzmán durante una vista judicial celebrada el 15 de julio. El acusado, que eligió un juicio por jurado, enfrenta cinco cargos: uno por asesinato en primer grado, un cargo por secuestro, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por brindar información falsa a las autoridades.

El día anterior (14 de julio), la defensa de González Mercado radicó la moción de certiorari ante el Apelativo en la que solicitó la paralización del juicio y la desestimación de los cargos, esto luego que el Tribunal de Bayamón determinó no ha lugar una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) (Fundamentos para desestimación) del Reglamento de Procedimiento Criminal.

En su decisión, el Tribunal de Bayamón resaltó que “tras evaluar las cinco piezas de evidencia a las que alude la defensa... meras contradicciones en la hora, a quién o a dónde se llamó primero, así como la percepción en la forma en que una persona se conduce en un momento de crisis, no son suficientes para establecer que el testimonio de la testigo del Estado es falso, increíble o improbable. Ninguna de las cinco piezas de evidencia que la defensa entiende es prueba exculpatoria, cumple con el examen requerido para que así sean consideradas”.

Mientras, en la moción ante el apelativo, cuyo panel estuvo compuesto por las juezas, Gloria Lebrón Nieves e Irene Soroeta Kodesh, y el magistrado Fernando Rodríguez Flores, la defensa de González Mercado indicó que el Tribunal de Bayamón erró al violar el debido proceso de ley en su vertiente sustancial por entender que la evidencia no entregada no constituye prueba exculpatoria; y por entender que la evidencia no entregada no alteraría la determinación de causa (para ser acusado).

Tras realizar el análisis correspondiente de las cinco piezas de evidencia que la defensa de González Mercado considera exculpatorias, el panel determinó que los abogados no establecieron que la vista hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de causa probable para creer que el imputado cometió el delito y no demostraron que se imcumplió con los requisitos de ley y jurisprudencia que gobiernan la determinación de causa probable.

Específicamente, la defensa argumentó que la información contenida en la tarjeta de llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, la transcripción de la llamada, la copia de las notas del agente del Negociado de la Policía en torno al incidente y la tarjeta de querella constituían evidencia exculpatoria de los delitos que se le imputan a González Mercado y que se le debieron entregar a sus abogados antes de la vista preliminar, por lo que, supuestamente, se violó su derecho a un debido proceso de ley al no poder realizar un contrainterrogatorio efectivo.

“González Mercado adujo que existen graves discrepancias entre lo declarado por la testigo Zaira Martínez Rodríguez en la vista preliminar, la transcripción de la llamada que hizo al 9-1-1 y las notas de los agentes de la Policía que investigaron el caso. Sobre dicho planteamiento, resulta menester indicar que las notas constituyen una mera narrativa sobre la investigación del incidente que realizaron”, explicó el panel.

“Por otro lado, un examen detenido de las copias de la transcripción de la llamada al 9-1-1 y la declaración jurada de Martínez Rodríguez demuestran que no estamos ante un caso claro de ausencia de prueba en cuanto a alguno de los elementos del delito, o en cuanto a si el peticionario (González Mercado) lo cometió”, añadió el panel.

“Aclarado lo anterior, es menester puntualizar que posibles discrepancias entre lo declarado por la testigo en la vista preliminar y la prueba antes aludida no tornan en exculpatoria tal prueba. En el presente caso, el foro primario examinó la prueba ante sí desfilada en la vista preliminar y determinó que existía la probabilidad de que estuvieran presentes cada uno de los elementos de los delitos imputados y que el peticionario los cometió”, añadieron.

El panel resaltó, además, que el tribunal examinó la “relevancia y materialidad” de la prueba cuestionada y “determinó que no existía la probabilidad razonable de que se alterara el resultado en esa etapa de los procedimientos”.

“Examinados los documentos habidos en el expediente ante nos, bajo el crisol de la doctrina jurídica antes expresada, no encontramos infracción alguna a los derechos que cobijan al peticionario en esta etapa de los procedimientos”, enfatizó el Apelativo.