Aunque el caso por el asesinato de Andrea Ruiz Costas será archivado tras la muerte del acusado Miguel Ocasio Santiago en el Complejo Correcional de Bayamón, el fiscal Yamil Juarbe aseguró este lunes que “la muerte de Andrea no queda en el vacío”.

Juarbe, quien está a cargo del caso, resaltó que el fallecimiento de la mujer en abril provocó el inicio de una transformación del Departamento de Justicia y la Rama Judicial de Puerto Rico.

“A todas luces, este señor decidió terminar el caso con su muerte y no enfrentar las consecuencias de sus actos, pero por otro lado, la muerte de Andrea provocó unos cambios dentro del sistema”, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día.

Jurbe resaltó que, tras el asesinato, el Departamento de Justicia asignó fiscales para garantizar que ninguna víctima de violencia de género acuda sola a una vista de determinación de causa para arresto y ofreció talleres a los fiscales para mejor la atención de estos casos.

“La muerte de Andrea no queda en el vacío porque este caso ha promovido una serie de movimientos encaminados a proteger a las víctimas de violencia de género en todas las áreas y aspectos”, recalcó.

El fiscal notificó esta mañana a los familiares de Ruiz Costas sobre el fallecimiento del acusado y anticipó que durante esta semana se reunirán para discutir el archivo del caso.

“Este caso llegó hasta aquí. Lo que procede, según el artículo 86 del Código Penal, es el archivo, porque se cumplió una de las causas para la extinción de responsabilidad penal, que es la muerte”, expresó. “Pero el compromiso de Justicia está incólume y vamos a seguir trabajando porque dentro de esa familia van a haber voces empujando cambios y queremos trabajar con ellos”.

La muerte de Ruiz Costas estuvo precedida por un sinnúmero de fallas dentro del Departamento de Justicia, pues ocurrió a menos de un mes que una jueza del Tribunal de Caguas no encontró causa para arresto contra Ocasio Santiago por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pese a que Ruiz Costas relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia.

Anteriormente, la mujer intentó imponer una orden de restricción contra su agresor, pero el reclamo no fue atendido cuando lo solicitó.

Pese a que diversas organizaciones periodísticas y sociales han reclamado a la Rama Judicial que publique los audios de las vistas a las que acudió Ruiz Costas en busca de ayuda, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha negado en múltiples ocasiones.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, rechazó que la muerte del acusado represente otra falla del sistema a Ruiz Costas.

“Yo no diría que le fallamos a Andrea. Yo diría que aquella persona que fue imputada de este delito en un momento dado tomó la decisión lamentable de privarse de su vida de no enfrentar el proceso que se llevaba a cabo. Pero no podemos estipular que eso no es hacerle justicia a ella (a Andrea) es una decisión de esta persona de quitarse la vida y no se trata de hacerle justicia a Andrea, sino que hay un imputado de delito que también falleció“, sostuvo en entrevista con este medio.