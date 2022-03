En medio de un proceso en tribunales que pudiera extenderse hasta después de febrero de 2023, fecha definida para iniciar el juicio, el intérprete vegabajeño Bad Bunny comenzó a defenderse de la demanda federal de la empresa AOM Music por supuesta violación a los derechos de autor de producciones realizadas por DJ Playero, que la compañía alega les pertenecen.

Según el calendario ordenado por un juez del tribunal federal para el Distrito Central de California, si no se detiene el pleito por algún acuerdo, el caso llegará a juicio para febrero de 2023.

La demanda alega que en el tema “Safaera”, Bad Bunny usó sin autorización pedazos de tres canciones de Pedro Torruellas, conocido en el mundo de entretenimiento como DJ Playero. Este tema fue incluido en el disco Y.H.L.Q.M.D.L.G. de Bad Bunny y publicado en el 2020. En este tema participan también junto a Bad Bunny los intérpretes Jowell & Randy y Ñengo Flow.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de Bad Bunny, y la empresa Rimas Entertainment, que le representa y que también está demandada, “niegan que al demandante le corresponde algún remedio” por el reclamo.

Además, indicaron que no tienen “conocimiento ni información suficiente” de que sea “verdad o falsa la alegación” de que las tres canciones “sean trabajos musicales con derechos de autor y en esa base niegan cualquier alegación”.

Más adelante, Bad Bunny y Rimas alegan que “los llamados trabajos” de Playero “no están registrados en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos”.

Cuando se conoció de la demanda para septiembre del año pasado, DJ Playero hizo unas expresiones en sus redes sociales en las que establecía que la corporación AOM Music, establecida en el estado de Florida, no representa sus obras musicales, que no tiene ningún vínculo con la empresa, que tampoco tiene “conocimiento alguno de la demanda” ni ninguna participación en la disputa legal.

Esta no es la primera vez que la canción “Safaera” es objeto de reclamos legales. En mayo de 2020, la canción fue sacada temporalmente de las plataformas digitales como Spotify por una reclamación de que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes. La canción regresó poco después de 24 horas y más adelante se supo que todo se trató que se se usó sin permiso una fragmento del tema “Get Ur Freak On” de la estadounidense, Missy Elliott. Incluso, la artista aparece como una de las autoras de la canción, aunque no escribió una línea.

En una entrevista reciente con Jorge Pabón, el Molusco, Jowell confirmó esta información y dijo que Missy Elliott es quien se lleva la enorme mayoría de las ganancias que genera la canción tras llegar a un supuesto acuerdo con el manejador de Bad Bunny, Noah Assad, que permitió que la canción fuese subida nuevamente en las plataformas digitales.

En su contestación a la demanda de AOM Music, Bad Bunny y Rimas señalaron que “no hay ninguna ‘muestra’ del alegado ‘trabajo de Playero’ en ‘Safaera’”.

Asimismo, aseguraron que “Safaera” fue “creada independiente de cualquier conocimiento de los trabajos reclamados por el demandante”.

“Los elementos o materiales alegadamente copiados carecen de originalidad y tampoco están protegidos por derechos de autor”, agregó la moción de Bad Bunny y Rimas.

La demanda contiene una comparativa de los versos y estribillos utilizados en los temas de DJ Playero, específicamente en el trabajo de “Playero 37 Undergruound” en contraste con la composición de “Safaera”.

En la comparativa de las estrofas se establece las mismas frases en el tema “Besa tu cuerpo”, mientras que en los otros dos temas hay versos exactos o con alguna palabra omitida o cambiada, según lo alega el documento legal.

Por otro lado, señalaron que la producción de Bad Bunny no es causante de “ninguno de los alegados daños ni resultó en alguna de las alegadas ganancias”.

Añaden que, en caso de que resulte de que sí hubo esa violación a los derechos de autor, la moción indica que Bad Bunny y Rimas no lo habrían hecho “intencionalmente” y que habría sido “inocentemente”.

La demanda destaca que Bad Bunny “es un artista de reguetón puertorriqueño que logró el éxito en la cima de las listas con su segundo álbum de estudio, ‘Y.H.L.Q.M.D.L.G.’, convirtiéndose en el álbum latino más vendido en los Estados Unidos de 2020, el álbum más reproducido de Spotify a nivel mundial de 2020 y ganador de Mejor Álbum Latino de Pop o Urbano en la pasada edición de los Premios Grammy, que se llevó a cabo el 14 de marzo de 2021″.

El reclamo legal de AOM Music incluye una indemnización por daños y perjuicios, incluidos los daños reales y la restitución de todas y cada una de las ganancias y ventajas obtenidas por los demandados en relación a “Safaera”. La parte demandante solicita en un primer reclamo por violación directa por derechos de autor una indemnización por daños y perjuicios por un monto de hasta $150,000 por cada obra infractora.

De igual forma la parte demandante pide una orden judicial temporal, preliminar y permanente, que prohíba la infracción continua de las obras de DJ Playero durante la vigencia de los derechos de autor.

Sin embargo, en su moción Bad Bunny y Rimas plantean, que si resultara cierto que hay algún elemento similar a lo alegado en la demanda, constituye lo que se conoce como “fair use” o uso permitido.

De igual forma presentaron otra defensa de que los demandantes habrían “abandonado los derechos de autor”.

Originalmente, la demanda de AOM Music incluyó a los artistas urbanos Tainy,(Marcos Masis), Jowell, (Joel Muñoz), Randy, (Randy Ariel Ortiz) Ñengo Flow, (Edwin Rosa) DJ Orba (Ormani Pérez), Rimas Entertainment, CD Music Group y EMI Blackwood Music, entre otros sellos. Pero, en una moción de principios de febrero, AOM Music sacó de la demanda a los exponentes y a las compañías.