Caso de violador en serie: Justicia tendrá que cumplir con orden judicial federal sobre entrega de documentos

Además de la moción, el Departamento de Justicia presentó, el mismo día, su respuesta a la petición de habeas corpus de Hernández Doble, en la que solicitó la celebración de un nuevo juicio bajo la alegación de que, entonces, no fue representado adecuadamente, toda vez que su abogado apeló la condena impuesta a nivel estatal fuera de término.

En el recurso, además de argumentar por qué no procede la solicitud, Justicia aseguró que trabajan en la traducción de los documentos. “ Los demandados están en proceso de traducir los documentos requeridos... y están trabajando para completar esta traducción lo más rápidamente posible. Mientras se realizan estas traducciones, los documentos se presentarán en su idioma original en español”, sostuvo Justicia.

En su respuesta al habeas corpus, Justicia alegó que Hernández Doble no agotó todos los recursos estatales o no presentó adecuadamente el alegato de asistencia ineficaz. “El peticionario no planteó estas cuestiones de manera oportuna o en los foros adecuados”, lee el documento.