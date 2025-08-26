Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
81°bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre que presuntamente cometió múltiples delitos sexuales contra su hija

Los hechos imputados a Alberto Martínez González ocurrieron entre el 2019 y 2022

26 de agosto de 2025 - 6:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El individuo fue encarcelado en el Centro Judicial de Guayama hasta la fecha de su vista preliminar el 3 de septiembre. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Alberto Martínez González, quien enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Guayama formuló cuatro cargos contra el imputado de 63 años por actos lascivos y cuatro cargos de maltrato bajo la Ley 246 de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Según la pesquisa de Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, Martínez González, presuntamente, agredió a su hija durante un patrón que persistió del 2019 al 2022.

Tras analizar la prueba desfilada, Rodríguez Torres encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $200,000 que Martínez González no prestó.

El imputado permanecerá bajo custodia hasta el 3 de septiembre, cuando se llevará a cabo la vista preliminar.

Tags
Breaking NewsAbuso sexual contra menoresAbuso sexualPolicía de Puerto RicoGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: