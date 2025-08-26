Causa para arresto contra hombre que presuntamente cometió múltiples delitos sexuales contra su hija

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Alberto Martínez González, quien enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

La Fiscalía de Guayama formuló cuatro cargos contra el imputado de 63 años por actos lascivos y cuatro cargos de maltrato bajo la Ley 246 de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Según la pesquisa de Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, Martínez González, presuntamente, agredió a su hija durante un patrón que persistió del 2019 al 2022.

Tras analizar la prueba desfilada, Rodríguez Torres encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $200,000 que Martínez González no prestó.