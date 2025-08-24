Caso de Gabriela Nicole regresa al Tribunal de Aibonito para vista preliminar

El caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario regresa este lunes al Tribunal de Aibonito para la vista preliminar contra las dos personas que, hasta ahora, han sido imputadas por el crimen.

La Administración de Tribunales informó que la vista se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. en la sala 4 de la jueza Marielem Padilla Cotto, del Centro Judicial de Aibonito.

Están citadas para comparecer Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthonieshka Avilés Cabrera, quien será procesada como adulta después de que el tribunal encontrara causa para el arresto de ambas por asesinato en primer grado. También enfrentan un cargo por violación a la ley de armas.

No sería extraño que la vista no se lleve a cabo, ya que las imputadas comenzaron a ser representadas por sus actuales abogados el pasado viernes, por lo que podrían argumentar a favor de una posposición debido a que necesitan más tiempo para investigar el caso.

De todas formas, el Ministerio Público necesita llegar con la prueba disponible para presentarla en caso de que se procese con la audiencia. Para garantizar la seguridad de los testigos, el Departamento de Justicia solicitó que su imagen y voz no estén disponibles en la transmisión en vivo de la audiencia que autorizó el Tribunal Supremo.

En esa vista del viernes, el Tribunal de Aibonito confirmó que el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca representará a Cabrera Rivera, de 40 años.

Mientras, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR) asumió la representación legal de su hija, de 17 años, en el caso, pero quedaba por conocer si asignarían un abogado de otra región judicial y no de Aibonito.

Trasfondo del caso

La tragedia se reportó el 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El incidente ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un varón, que llegaron hasta la institución. No obstante, Pratts Rosario falleció posteriormente.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

