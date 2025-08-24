Opinión
24 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caso de Gabriela Nicole regresa al Tribunal de Aibonito para vista preliminar

Queda por verse si la defensa de las dos imputadas está lista para comenzar el desfile de pruebas

24 de agosto de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entierro Gabriela Nicole (itzel.rivera@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario regresa este lunes al Tribunal de Aibonito para la vista preliminar contra las dos personas que, hasta ahora, han sido imputadas por el crimen.

La Administración de Tribunales informó que la vista se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. en la sala 4 de la jueza Marielem Padilla Cotto, del Centro Judicial de Aibonito.

Están citadas para comparecer Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthonieshka Avilés Cabrera, quien será procesada como adulta después de que el tribunal encontrara causa para el arresto de ambas por asesinato en primer grado. También enfrentan un cargo por violación a la ley de armas.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

No sería extraño que la vista no se lleve a cabo, ya que las imputadas comenzaron a ser representadas por sus actuales abogados el pasado viernes, por lo que podrían argumentar a favor de una posposición debido a que necesitan más tiempo para investigar el caso.

De todas formas, el Ministerio Público necesita llegar con la prueba disponible para presentarla en caso de que se procese con la audiencia. Para garantizar la seguridad de los testigos, el Departamento de Justicia solicitó que su imagen y voz no estén disponibles en la transmisión en vivo de la audiencia que autorizó el Tribunal Supremo.

En esa vista del viernes, el Tribunal de Aibonito confirmó que el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca representará a Cabrera Rivera, de 40 años.

Familiares y amigos se dieron cita hoy en la fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, para el funeral de Gabriela Nicole Pratts Rosario. La joven de 16 años fue asesinada la madrugada del lunes en medio de un incidente violento.Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano.
1 / 14 | En imágenes: así fue el funeral de Gabriela Nicole, adolescente asesinada en Aibonito. Familiares y amigos se dieron cita hoy en la fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, para el funeral de Gabriela Nicole Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas

Mientras, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR) asumió la representación legal de su hija, de 17 años, en el caso, pero quedaba por conocer si asignarían un abogado de otra región judicial y no de Aibonito.

Trasfondo del caso

La tragedia se reportó el 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El incidente ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un varón, que llegaron hasta la institución. No obstante, Pratts Rosario falleció posteriormente.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

¿Qué informó la Policía? Así detuvieron a Elvia Cabrera Rivera y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, quien será juzgada como adulta.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
