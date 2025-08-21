Corrección investiga una presunta amenaza en contra de las imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el licenciado Francisco Quiñones Rivera, confirmó este jueves que la agencia investiga una presunta amenaza, elaborada por un alegado grupo de la población correcional, en contra de las imputadas por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario.

En entrevista con Radio Isla, el titular del DCR sostuvo que “circuló en las redes sociales una comunicación de alegadamente un grupo de la población correccional”.

“No hemos corroborado si, en efecto, es de miembros de la población correccional. Pero ciertamente tenemos que tomar muy en serio cualquier expresión que pueda interpretarse de alguna manera que puede poner en peligro la seguridad de algún miembro de la población correccional, ya sea de los que están activos o de los que de los que ingresan al sistema”, señaló.

A preguntas de si en efecto hubo una amenaza, el licenciado se limitó a responder que la comunicación “se podría interpretar como que podría poner en peligro la vida de ambas”.

Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, se encuentran sumariadas en celdas distintas en una de las unidades del Complejo Correccional de Bayamón tras ser imputadas por el asesinato de Pratts Rosario de 16 años.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a Ley de Armas luego de que la jueza Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, hallara causa para arresto en su contra.

Aunque Avilés Cabrera es una menor de edad, enfrentará cargos como adulta al tratarse de un presunto asesinato en primer grado.

A cada una de las imputadas les fijó una fianza de $1 millón. No prestaron la suma, por lo que fueron encarceladas.

El secretario de Corrección, a su vez, informó que tanto Cabrera Rivera como Avilés Cabrera se encuentran “bajo observación” y aseguró que están siendo monitoreadas.

“Ciertamente, tenemos que tomar las precauciones. Ustedes vieron la reacción de la gente en el Tribunal en Aibonito cuando salían o entraban estas féminas. Así que sí tenemos que tomar las medidas”, expresó.

“Quiero dejar claro que no es ningún privilegio, sino que están siendo supervisadas, como algunos otros confinados que están en unidades protectivas también”, explicó.

El titular señaló que continuarán bajo vigiilancia, por el momento, y que la agencia determinará “sobre la marcha” si debe realizar alguna modificación a ese plan de observación.

En declaraciones enviadas el miércoles a El Nuevo Día, Quiñones Rivera había indicado que “al momento, no sabemos de amenazas directas a las confinadas”.

Cambios en la representación legal

Ayer, ambas imputadas fueron trasladadas al Tribunal de Aibonito para atender asuntos relacionados con su representación legal. Poco después, la licenciada Zulmarie Alverio Ramos, quien llevaba el caso en sus inicios, confirmó a este medio que ya no sería la defensa de las féminas.

Alverio Ramos detalló que solo fue contratada para la etapa inicial de la vista de arresto.

Previo a eso, el licenciado Jean Carlo Pérez Nieves, director de prensa de la OAT, explicó que Cabrera Rivera y Avilés Cabrera sostenían una reunión para auscultar la posibilidad de que un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) asuma la defensa de alguna o de ambas.

Posteriormente, el subdirector ejecutivo de SAL, Manuel Mayo López, compartió que el licenciado Julio E. Torres se reunió por separado con las imputadas, pero ellas les dijeron que ya tenían abogada, por lo que aún no han podido asumir la defensa.

“Cuando él entró a hacer la evaluación, le dijeron que tenían abogada, que es la abogada que dice que ya no es la abogada, pero todavía en récord del tribunal, es su abogada. Tan pronto nos dicen que tienen abogada, los cánones de ética nos impiden poder dialogar con esas personas sobre el caso. Nosotros vamos a representar a alguna de ellas, no a las dos, porque podrían haber defensas encontradas", comentó Mayo López.

Mayo López planteó que SAL se inclina más por representar a la menor en el caso y entienden que clasificaría para sus servicios.

Mientras, Pérez Nieves planteó que la licenciada Alverio Ramos no ha notificado al tribunal que ya no estaría representando a Cabrera Rivera y Avilés Cabrera.

¿Que ocurrió la madrugada del crimen?

El incidente fue reportado a eso de las 12:00 a.m. del lunes. Según la Policía, una llamada desde una institución médica informó que una adolescente y otro joven, ambos de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca.

El vil ataque resultó en ocho heridas punzantes en distintas partes del cuerpo de Pratts Rosario, mientras que el otro joven recibió una herida en el área del costado.

La Uniformada luego indicó que Pratts Rosario falleció a causa de las heridas recibidas. El Departamento de Salud informó que el joven se encontraba estable.

De acuerdo con la pesquisa del CIC, la menor participó de una actividad de cierre del verano y, al finalizarla, se dirigió a un cruce con otras personas.

Las autoridades sostienen que, en medio de la interacción, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida por varias personas.

Pratts Rosario habría intervenido y resultó apuñalada, según la Uniformada. El joven fue herido al tratar de proteger a Pratts Rosario, sostuvo la Policía.

Mientras, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) confirmó en días recientes que colabora con el Negociado de la Policía en la investigación sobre el asesinato.

“Estamos colaborando con la Policía”, dijo la portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio, quien explicó a El Nuevo Día que la agencia colabora con la Uniformada en un sinnúmero de casos donde puede haber un nexo federal.

Aunque reportes apuntan a que un Toyota Corolla modelo del 1999 -presuntamente relacionado con la pesquisa sobre el asesinato- fue trasladado a las instalaciones del FBI, la información no fue confirmada.