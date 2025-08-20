Citan a dos menores a la Comandancia de Aibonito con relación al asesinato de Gabriela Nicole Pratts

Dos menores de edad fueron citadas a la Comandancia de Aibonito, en la tarde del miércoles, con relación a la investigación activa del asesinato de Gabriela Nicole Pratts en ese municipio.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Héctor “Kike” O’Neill, aunque no pudo precisar si las dos menores fueron citadas en calidad de sospechosas o testigos.

“La secretaria del Departamento de Justicia (Lourdes Gómez) había adelantado que continuarían llegando personas. La investigación sigue en curso”, afirmó el oficial de prensa.

1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

El martes en la mañana, las autoridades arrestaron a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17. Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El operativo que llevó a la detención de Cabrera Rivera y Avilés Cabrera se ejecutó entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m. por personal de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE).

Luego, durante la vista de Regla 6, la jueza municipal Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra ambas imputadas y le fijó una fianza de $1 millón a cada una. La cantidad para cada imputada se dividió en $500,000 por el cargo de asesinato en primer grado, y $500,000 por la infracción a la Ley de Armas.

La vista preliminar quedó pautada para el 25 de agosto.

Durante el proceso de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito señaló a seis personas sospechosas del asesinato, incluyendo otras menores.