20 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Citan a dos menores a la Comandancia de Aibonito con relación al asesinato de Gabriela Nicole Pratts

Tanto Justicia como la Policía han declarado que la investigación continúa activa

20 de agosto de 2025 - 6:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No hay detalles si las personas que llegaron hasta la Comandancia de Aibonito el miércoles son sospechosas en el caso o testigos. (Pablo Martinez)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos menores de edad fueron citadas a la Comandancia de Aibonito, en la tarde del miércoles, con relación a la investigación activa del asesinato de Gabriela Nicole Pratts en ese municipio.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Héctor “Kike” O’Neill, aunque no pudo precisar si las dos menores fueron citadas en calidad de sospechosas o testigos.

“La secretaria del Departamento de Justicia (Lourdes Gómez) había adelantado que continuarían llegando personas. La investigación sigue en curso”, afirmó el oficial de prensa.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

El martes en la mañana, las autoridades arrestaron a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17. Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El operativo que llevó a la detención de Cabrera Rivera y Avilés Cabrera se ejecutó entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m. por personal de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE).

Luego, durante la vista de Regla 6, la jueza municipal Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra ambas imputadas y le fijó una fianza de $1 millón a cada una. La cantidad para cada imputada se dividió en $500,000 por el cargo de asesinato en primer grado, y $500,000 por la infracción a la Ley de Armas.

La vista preliminar quedó pautada para el 25 de agosto.

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

¿Qué informó la Policía? Así detuvieron a Elvia Cabrera Rivera y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, quien será juzgada como adulta.

Durante el proceso de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito señaló a seis personas sospechosas del asesinato, incluyendo otras menores.

De hecho, en entrevistas televisivas, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, resaltó que la investigación del caso continuaba su curso y que no descartaban la radicación de más cargos, aunque no detalló cuándo pudiesen ocurrir.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
