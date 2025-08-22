Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con nuevos abogados las imputadas del asesinato de Gabriela Nicole en Aibonito

La información trascendió en una vista de estatus este viernes en el tribunal

22 de agosto de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pueblo de Aibonito fue el escenario de la emotiva despedida a Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada el lunes en un trágico incidente que ha consternado a todo el pueblo puertorriqueño.Un coche tirado por caballos transportó el féretro de la adolescente, que cumpliría 17 años un día después del crimen, hasta el cementerio La Paz del Señor en Aibonito, donde sus restos fueron depositados.Aunque la familia se despidió de Gabriela, el fantasma de la tragedia que se las arrebató está lejos de disiparse, ya que todavía aguardan por la acción de las autoridades sobre los autores del crimen.
1 / 19 | Con nuevos abogados las imputadas del asesinato de Gabriela Nicole en Aibonito. El pueblo de Aibonito fue el escenario de la emotiva despedida a Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada el lunes en un trágico incidente que ha consternado a todo el pueblo puertorriqueño. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las dos imputadas de asesinar a la adolescente Gabriella Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 11 de agosto en Aibonito, cuentan con nueva representación legal.

RELACIONADAS

Durante una vista de estatus ante la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, se confirmó que el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca representará a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.

En cuanto a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, quien será juzgada como adulta por el asesinato, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR) asumirá su representación legal en el caso.

Por el momento, se desconoce quién asumirá la representación legal de la menor, ya que la SALPR en Aibonito pidió ser excusada del caso. Ante esta situación, se asignará un defensor de otra región.

En declaraciones a la prensa, el director de SALPR en Aibonito, Julio Eduardo Torres, confirmó que existía una preocupación, ya que todos los licenciados que laboran para dicha entidad son residentes del municipio.

Conozco a las partes, conozco todo lo que tiene que ver con las personas que están en este asunto. Le expresamos a la directora ejecutiva Alejandra Belmar y al subdirector Manuel Mayo cuál era preocupación... Todas las personas que trabajan en nuestra oficina son de aquí, viven aquí y conocen a las personas”, dijo.

Ante esto, Torres mencionó que Belmar y Mayo entendieron cuál era la situación. “Ellos han decidido que los abogados que estamos aquí en Aibonito no seamos los que estemos representando”, aseveró el licenciado, reseñó la cadena Telemundo.

Ambas imputadas fueron representadas en la etapa de determinación de causa para arresto (conocida también como Regla 6) por la licenciada Zulmarie Alveiro Ramos, quien confirmó esta semana que no continuará representando a la madre y su hija en este caso.

En tanto, el fiscal Edwin Ortiz confirmó que existe una preocupación en cuanto a cómo se protegerá la identidad de los testigos en el caso, ya que la vista preliminar será televisada. “Tenemos que garantizarle a los testigos civiles (protección)”, aseveró.

Al momento, no están claras cuáles serán las instrucciones para proteger la identidad de los testigos y que no salgan en cámara mientras están realizando su testimonio. En casos pasados, lo que se ha determinado es que se protege la imagen y solo se escucha la voz.

Trasfondo del caso

La muerte de la adolescente se reportó a las 12:00 a.m. del 11 de agosto cuando una llamada recibida desde el hospital Menonita de Aibonito avisó a las autoridades sobre dos menores que llegaron heridos de arma blanca.

El incidente ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre de 16 años, que llegaron hasta la institución médica con heridas de arma blanca. No obstante, la menor, Pratts Rosario, falleció posteriormente.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Los cargos en contra de las imputadas

El 19 de agosto, la jueza Valerie Telles Telles encontró causa para arresto contra las imputadas por el asesinato de Pratts Rosario. Además, le fijó una fianza de $1 millón a cada una de las imputadas.

La cantidad para cada imputada se dividió en $500,000 por el cargo de asesinato en primer grado, y $500,000 por la infracción a la Ley de Armas, confirmó el Departamento de Justicia.

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

¿Qué informó la Policía? Así detuvieron a Elvia Cabrera Rivera y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, quien será juzgada como adulta.

Ambas imputadas quedaron ingresadas en el complejo correccional de Bayamón, aunque están separadas. Mientras, el inicio de la vista preliminar está pautado para el próximo lunes 25 de agosto.

Toda acción tiene su consecuencia, y hoy las responsables de la muerte de Gabriela enfrentarán la justicia. Las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado, artículo 93(a) (del Código Penal), y uso de arma blanca, artículo 6.06 (de la Ley de Armas), ambas en común y concierto acuerdo”, precisó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en conferencia de prensa, al finalizar la vista de Regla 6.

El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia.La caravana partió a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero hasta el lugar de los hechos, la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del centro urbano, donde se levantó un altar improvisado.La familia está recibiendo donaciones para los gastos funerarios mediante la plataforma de ATH Móvil al número 787-388-2613. La familia indicó que se espera realizar los actos funebres este próximo jueves.
1 / 22 | Caravana para Lela: así se despidió Aibonito de Gabriela Nicole Pratts Rosario. El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del lunes en Aibonito conmovió a todo Puerto Rico por su crueldad. El 12 de agosto de 2025, día en que hubiera cumplido 17 años, decenas de amigos y familiares de "Lela" realizaron una caravana por el pueblo recordando a la adolescente y reclamando justicia. - Alex Figueroa Cancel

Tags
Breaking NewsTribunalesDepartamento de JusticiaAibonitoAsesinatosGabriela Nicole Pratts Rosario
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: