13 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre que se habría apropiado de más de $76,000 de la empresa donde trabajaba

Los hechos ocurrieron entre enero de 2021 y agosto de 2023

13 de noviembre de 2025 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
La vista preliminar fue señalada para el 25 noviembre en la sala 601 del Tribunal de Bayamón. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

La jueza Milagros Muñoz Mas, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en la tarde del jueves contra un hombre que trabajó como representante de ventas de la empresa American Petroleum por, presuntamente, haber cometido fraude y apropiación ilegal de $76,790.73 proveniente de clientes de la compañía entre enero de 2021 y agosto de 2023.

RELACIONADAS

En un comunicado del Departamento de Justicia, y tras una investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón de la Policía de Puerto Rico, se expone que el imputado, Jorge Manuel Concepción Pérez, se aprovechó de su posición y se apropió de la cantidad mencionada de dinero que “le era entregado personalmente por clientes de American Petroleum, en concepto de los pagos provenientes de la distribución de combustible, diesel y lubricante”.

Por estos hechos, la fiscalía de Bayamón radicó cuatro cargos por violaciones al Artículo 202 y 182 del Código Penal. Muñiz Mas encontró causa en todos los delitos y le impuso una fianza de $60,000. El comunicado no indica si Concepción Pérez prestó o no la misma.

La vista preliminar fue señalada para el 25 noviembre en la sala 601 del Tribunal de Bayamón.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
