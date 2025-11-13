Juez encuentra no culpable al cineasta Tito Román

El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, determinó “no culpable por duda razonable” al activista y cineasta José Alberto “Tito” Román Rivera.

El director del documental “El Antillano” enfrentaba un cargo por lanzar pintura roja sobre las estatuas de presidentes de los Estados Unidos en la avenida Constitución, en el lado sur del Capitolio.

“Con respecto a los elementos del delito y con respecto a los planteamientos constitucionales, no abundo más porque fueron excelentemente reseñados tanto por la defensa como por el Ministerio Público, cada cual dando su interpretación, pero sí la base del derecho sí estuvo correctamente traída”, indicó el juez antes de dar su determinación sobre el caso.

“Como siempre lo hago, la razón de ser de este juez en todo el tiempo que lleva presidiendo estos procesos responde simple y únicamente al derecho, la prueba testifical, documental, filmica, ilustrativa y, más importante, la conciencia mía”, agregó.

La decisión del togado surgió luego de escuchar las argumentaciones finales de la licenciada María Soledad Sáez como representante legal de Román, así como del fiscal Luis Valentín Córdova en la sala 907.

En febrero pasado, la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, determinó causa para juicio en uno de los ocho cargos que pesaban en contra del cineasta.

En aquel momento, Román mencionó, en una publicación compartida en su página de Facebook, que, “de los ocho cargos graves, ahora solo iremos a juicio por uno. Gracias a todo el equipo de defensa por el gran trabajo y a todas las personas que me han estado apoyando en el proceso, en especial a mi Papá. ¡Viva Puerto Rico Libre!“.

Según la investigación del agente Eduardo Maldonado, de la División de Propiedad, el 29 de octubre de 2024, Román “utilizó una lata de pintura roja para vandalizar diversas estatuas de los presidentes de Estados Unidos, las cuales están ubicadas en el Distrito Capitolino y que son propiedad del pueblo”.

Román fue arrestado por agentes del Negociado de la Policía luego de que derramara la pintura en protesta a los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe, quien calificó a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” durante un mitin del entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump.

Conforme a la investigación de la Policía, Román supuestamente causó daños a un bien de interés histórico, artístico o cultural perteneciente a la Superintendencia del Capitolio al arrojar la sustancia, a base de aceite, a ocho estatuas de bronce.