El juez Isander J. Rivera del Tribunal de Caguas determinó esta tarde causa para juicio contra Juan Ángel Cabrera Eliza por el asesinato de su pareja Tania Ríos González, cuyo caso -ocurrido en noviembre de 2020- inicialmente fue reportado por el hombre como un un suicidio.

Contra Cabrera Eliza, de 57 años, pesa un cargo por asesinato en primer grado.

“Estamos bien satisfechos del trabajo realizado, que ha tomado, ciertamente, mucho tiempo porque es un caso que conlleva múltiples aspectos de investigación. Presentamos la prueba que entendimos era pertinente y necesaria para la etapa en que nos encontrábamos…el tribunal pudo evaluar toda la prueba y llegar a la determinación de causa para juicio”, señaló la fiscal Dailú Rivera, quien llevó el caso junto a Natalie Díaz.

La determinación ocurrió durante el segundo día de vista preliminar en donde se escuchó el testimonio del patólogo Javier Serrano, el cual fue “crucial” y “trascendental”, sostuvo Rivera. El galeno, dijo, presentó los resultados del análisis interno y externo realizado al cuerpo de Ríos González y los comparó con la otra evidencia disponible, particularmente con las imágenes de la escena.

“Explicó su conclusión, que se trató de un homicidio y no de un suicidio como, tal vez, era la teoría de la defensa o lo que se querían establecer. El patólogo estableció que por los traumas y la forma en que se encontró el cuerpo no era posible que Ríos González se hubiese auto infligido el daño suficiente para causarse la muerte por estrangulación”, expuso Rivera.

En su versión a las autoridades, Cabrera Eliza alegó que Ríos González había acabado con su vida, pero las pruebas periciales confirmaron que la versión del acusado no era compatible con la evidencia. La muerte de la víctima “fue por estrangulamiento con ligadura y golpes”, según el Ministerio Público.

Rivera indicó que las hijas de la víctima, Francheska Crus Ríos y Tiara Cabezudo Ríos, también se expresaron satisfechas por la determinación. Las jóvenes se han mantenido al tanto del proceso judicial. “Ha sido un proceso bien largo y tedioso para ellas en el sentido que sabemos que estos procesos son estresantes, pero han sido consistentes y ellas hoy se fueron bien satisfechas. Vamos a continuar ofreciéndole el apoyo y la información que necesiten”, sostuvo.

El testimonio del patólogo se sumó al del agente investigador del caso, así como el de dos oficiales de la seguridad privada de la urbanización Veredas de Gurabo. En el caso del policía Eric Rodríguez, este testificó bajo juramento que la escena no le resultaba compatible con un suicidio. “Al llegar, él (Cabrera Eliza) indica que ella se ahorcó, pero al ver cómo estaba la persona veo que no hay manera que se pudo haber ahorcado... y le digo a mi compañero: ‘Ella no se ahorcó, él la mató’”, relató el agente el lunes durante el primer día de vista preliminar.

Durante la audiencia del lunes se presentaron las imágenes de la escena en la que se observó el cuerpo de Ríos González en el área de la cocina, en el suelo y con las piernas cruzadas. Alrededor del cuello tenía una correa de cartera color negra.

La lectura de acusación contra Cabrera Eliza fue pautada para el próximo 12 de abril. Mientras, el juicio preliminarmente iniciaría el 9 de mayo.