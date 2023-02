Por más de dos frustrantes años, Francheska Cruz Ríos vivió con la certeza en su corazón de que su madre, Tania Ríos González, no se habría quitado la vida en un momento en que todo parecía caer en su sitio; cuando por fin parecía salir de una relación dañina de unos cinco años. A 26 meses de haber perdido a su progenitora, ella puede señalar a quien las autoridades creen asesinó a Tania el 29 de noviembre de 2020.

“Todos estos años hemos guardado silencio”, compartió Francheska, de 31 años. “Fue mucho sentimiento de impotencia en todo el proceso, de frustración, mucho dolor, porque por un momento sentíamos que se iba a quedar en la nada, que no iba a pasar nada, que esta persona iba a estar libre, que la muerte de mi mamá iba a quedar impune”.

Hace una semana, el Departamento de Justicia anunció que radicó un cargo por asesinato en primer grado contra Juan Ángel Cabrera Eliza, de 57 años, quien en un principio reportó a la Policía que Tania, su compañera consensual, se había suicidado en la residencia de ambos en Gurabo.

Sin embargo, pruebas periciales confirmaron que la versión del ahora imputado era mentira. La muerte de la víctima “fue por estrangulamiento con ligadura y golpes”, según el Ministerio Público, “por lo que no pudo ser autoinfligida”. En la madrugada de ese domingo, solo Tania y Cabrera Eliza estaban presentes en el lugar de los hechos.

“Lo he anhelado durante dos años, todo lo que está pasando lo he anhelado estos años. Lo he imaginado; que, en todos los tabloides, en todas las noticias, esté la cara de este individuo”, reconoció Francheska junto a su hermana, Tiara Cabezudo Ríos, en el Malecón de Cataño, uno de los lugares favoritos de su madre. “Yo quería que todo el mundo viera lo que él hizo, porque no me lo estoy inventando, no se lo está inventando ella (Tiara); hay un patólogo forense que está diciendo qué fue lo que verdaderamente pasó: que ella no fue quien se hizo daño, como él nos hizo creer a todos”.

Tiara y Francheska reconocieron el sentimiento de impotencia que sintieron por los pasados dos años, en espera de justicia por la muerte de su madre. (Carlos Rivera Giusti)

Con el mar de frente –a donde Tania solía ir con frecuencia, “pa’ que se lo lleve todo”, como decía– Francheska describió a su progenitora como “alegre, bien viva, llena de salud, fiestera (y) bien jocosa”; pero, sobre todo, la recordó como una persona “libre”.

“Nos teníamos mucha confianza entre sí. Fue algo que fomentó desde que era pequeña, la unión. Al principio, cuando era pequeña, éramos ella y yo, porque fue madre soltera y tuvimos esa conexión. Podía decirle cualquier cosa y ella me podía escuchar sin juzgarme”, expresó la joven madre de tres hijos.

Su voz se quebrantó al recordar el esmero que ponía su madre en complacerla cuando tocaba hacer las compras de “back to school” y cómo la vestía temprano en las mañanas para llevarla al colegio. “Le encantaba sentarse (a) forrar las libretas, escribirlas, rotularlas. Esas son cosas que uno se lleva, porque lo vi de ella, y cuando llega el ‘back to school’ ya yo estoy comprando y haciendo lo que vi en ella, pues lo hago con mis hijos”, resaltó.

Otras memorias que conserva intactas son el nacimiento de su hermana Tiara, ahora de 21 años; y el nacimiento de su tercera hermana –que tiene apenas 11 años– durante un parto familiar.

Tania Ríos González en una foto compartida por su hija, Francheska Cruz Ríos. (Suministrada)

“Siempre nos enseñó la unión, siempre fomentó el respeto entre nosotras, no importa que yo fuese mayor o ella (Tiara) menor, yo tenía que respetarla a ella y ella me tenía que respetar a mí. Tuvimos, me atrevo decir, una crianza excelente. Como todo, cosas pasan, pero en la cuna, en el crecimiento, para mí fue lo mejor”, narró.

Ni su hermanita menor, ni sus dos hijos mayores –de 9 y 6 años–, conocen que a Tania le arrebataron la vida. Por ahora, piensan que la razón fue una enfermedad, pero Francheska sabe que pronto los pequeños de la familia sabrán que no es lo mismo “que te maten a que te mueras”.

Tiara, por su parte, recibió la noticia de la muerte de su progenitora en 2020 mientras estaba embarazada, y ahora le tocará vivir el arduo proceso judicial que se avecina con siete meses de gestación, esperando a la niña que se convertirá en la quinta nieta de Tania.

“ Esperamos que, al final del día, estos largos años de espera hayan valido la pena para que mi mamá pueda tener justicia, porque a ella no le tocaba, a ella no le tocaba eso ” Francheska Ríos González

Cabrera Eliza está en libertad bajo fianza tras pagar la fianza de $25,000 impuesta por una jueza del Tribunal de Caguas a través de un fiador privado. La vista preliminar en su contra será el 13 de febrero.

“Esperamos que, al final del día, estos largos años de espera hayan valido la pena para que mi mamá pueda tener justicia, porque a ella no le tocaba, a ella no le tocaba eso. Ella estaba emocionada, estaba en busca de trabajo, ella estaba bien apegada a nosotras. Sus últimas semanas, tenemos muchos recuerdos, estuvimos superjuntas, superunidas, supercontentas de que por fin había dejado esta relación, pero pues”, lamentó Francheska.

El proceso de duelo se hizo aún más difícil para esta familia de Bayamón, pues en noviembre de 2020 la pandemia de COVID-19 estaba en pleno apogeo. El virus no les permitió tener un velorio; tampoco pudieron identificar su cadáver.

Las hermanas afirmaron estar preparadas para el proceso judicial. (Carlos Rivera Giusti)

Un informe preliminar de autopsia en diciembre de 2020 “para el acta de defunción” contenía “homicidio” en la causa de muerte, pero eso no fue suficiente para presentar un caso.

“Yo le prometí que estaría pendiente a que se hiciera justicia por su muerte, porque yo sé que ella no quería morir, menos en ese entonces, tú sabes, en esa etapa de la vida yo sabía que eso era lo menos que ella quería, porque ella estaba renaciendo, y yo sé que eso no era lo que ella quería”, dijo dolida. “Puedo hablar con ella (ahora), pero no es lo mismo, mi mamá era mi mamá. Ese espacio no lo ocupa nadie, era ella”.