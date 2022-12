El Movimiento Ciudadano Pro-Cierre Vertedero de Arecibo radicó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso especial de revisión judicial para el acceso a información pública contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para que la agencia comparta con la comunidad el plan de cierre del vertedero sometido por el operador.

Tras la radicación el pasado jueves, el tribunal atendió la petición y le notificó al DRNA que debe comparecer por escrito en el término de diez días laborables. De no hacerlo se consideraría que se allanan a las alegaciones del recurso especial y se procedería a expedir el remedio solicitado sin citarle ni oírle. El movimiento está siendo representado por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico.

“Hemos solicitado al Departamento de Recursos Naturales el plan de cierre, insistimos que se nos entregue, ya que en años anteriores han pautado una fecha de cierre y no cumplen. Queremos estar integrados, que se integre a las comunidades en ese plan”, manifestó Lilliam Díaz, presidenta del Movimiento, en declaraciones a El Nuevo Día.

Díaz precisó, por ejemplo, que anteriormente se había pautado el cierre del vertedero para el año 2020, “y eso no ocurrió”.

“Han presentado tres planes de cierre y de una manera u otra, no se cierra, siguen operando y esta vez no lo vamos a permitir, vamos a estar en todos los procesos, hasta que veamos el cierre”, subrayó la líder comunitaria, añadiendo que desde octubre han solicitado acceso al plan y el DRNA lo ha mantenido oculto. También indicó que el movimiento ha denunciado ante la DRNA múltiples violaciones ambientales por parte del operador del vertedero. Este medio solicitó una reacción al DRNA, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

Dicho plan -sometido por Landfill Technologies of Arecibo, LLC.,- es de vital interés para la comunidad ya que el documento contiene los detalles y la nueva fecha en que se proyecta cerrar el vertedero. El Movimiento Ciudadano Pro-Cierre Vertedero de Arecibo, reiteró su solicitud al DRNA el 15 de diciembre, mediante el proceso establecido por virtud de la Ley 141-2019 conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”.

Los vecinos de las comunidades de Garrochales, Factor 2 y Cercadillo, indicó el movimiento a través de comunicado de prensa, son los principales afectados por lo que exigen formar parte del diálogo que se está llevando a cabo entre el operador del vertedero y el DRNA. Para que esto sea posible, sostiene la organización, requieren la mayor apertura por parte de la agencia gubernamental para poder fiscalizar el proceso y “detener el atropello que han sufrido durante tantos años”.

“Luego de varias décadas de lucha contra estos crímenes ambientales, ante el silencio y la ausencia de resultados concretos dirigidos al cierre del vertedero, nos encontramos en la necesidad de mantener vivo nuestro reclamo de justicia para nuestras comunidades. De igual forma, le exigimos a las autoridades gubernamentales, llamadas a hacer cumplir las leyes ambientales, que respondan a nuestros reclamos, y solucionen de una vez este problema que nos aqueja”, apuntó la organización comunitaria.