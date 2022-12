Waldemar Santos Flores, conocido en redes sociales como Waldy’s Off Road, y su esposa, Arlene Jiménez Rodríguez, enfrentarán juicio por evasión contributiva, confirmó hoy, sábado, el Departamento de Justicia a El Nuevo Día.

Justicia indicó a este medio que el juicio se señaló para las fechas del 13 al 16 y 21 al 23 de febrero de 2023, comenzando todos los días a las 2:00 p.m. “El caso se va a ver por tribunal de derecho”, afirmó la agencia en comunicación escrita con este medio.

Santos Flores lo anunció también en un video que colgó hace dos días en su canal de YouTube, al indicar que no lograron pactar un acuerdo de pago con el Departamento de Hacienda.

“Lamentablemente, el caso va para juicio. Después de ocho meses tratando de llegar a un acuerdo pues no hemos podido llegar a un acuerdo, ya que el gobierno no ha aceptado ninguna de las ofertas que yo he hecho y ellos no me han tirado una oferta tampoco”, expresó en la publicación.

A principios de noviembre, el fiscal Rodney Ríos Medina, director de la División de Delitos Económicos de Justicia, confirmó a preguntas de El Nuevo Día que “el ministerio público tiene la prueba necesaria para atender el caso”. No obstante, el proceso estaba detenido puesto que la pareja expresó su interés en establecer una negociación con Hacienda para saldar su deuda.

Al anunciar el jueves que irá a juicio, Santos Flores expresó en sus plataformas digitales que “esto ha sido un proceso muy muy lento. La intención siempre mía ha sido buscar la manera de cómo pagar. La intención de ellos es cobrar el dinero”.

Precisamente, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, había afirmado sobre las negociaciones que en la agencia “vamos a perseguir cobrar hasta el último centavo de la deuda contributiva”.

El youtuber fue acusado, en abril, junto con su esposa, Jiménez Rodríguez. De acuerdo con Hacienda, la pareja no reportó $1.8 millones en ingresos entre 2017 y 2020, mediante dos corporaciones registradas en el Departamento de Estado: W-OR Inc, dedicada a la compraventa de accesorios y piezas de autos, y Waldys Enterprise Inc., creada para administrar negocios de comida. En total, incumplieron con el pago de $900,000 en contribuciones sobre ingresos.

Sin embargo, el youtuber dijo en un video que “es una suma bastante grande; no es la que se dijo la primera vez”.

Aunque no detalló el monto final, el creador de contenido lanzó un segundo video en el que pidió la colaboración económica de “los que quieran de corazón”.

En el video, apareció el cuñado de Santos Flores, Erik Jiménez, explicando que decidió hacer un GoFundMe para que los seguidores del youtuber colaboraran en saldar la deuda con el Estado. La recaudación de fondos tiene una meta de $700,000, de los que se han recogido $28,018, en 871 donaciones, al momento de publicación de esta nota.

El mensaje de Jiménez en la plataforma se detalla que “debido a una mala gestión contable por parte de su asesor financiero durante 4 años, se encuentran en una situación gravemente financiera directamente vinculada con el Departamento de Hacienda y por consecuencia tienen la posibilidad de ir a la cárcel”.

El caso es considerado como el primero de evasión contributiva en Puerto Rico contra un youtuber e “influencer”.