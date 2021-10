Una orden de protección final, con una duración de un año, fue expedida por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas a favor de Andrea Ojeda, la expareja del exboxeador Juan Manuel López, cuyas agresiones denunció públicamente.

La orden fue expedida luego de una vista “adversativa” en la que participaron los abogados que representan a López en caso criminal que enfrenta por violencia de género, supo El Nuevo Día.

Con la oficialización final de la orden, López no podrá acercarse ni emitir ningún tipo de comunicación hacia Ojeda por el periodo de un año, en un proceso de índole civil, distinto a los cargos criminales que enfrenta el exboxeador.

El mes pasado, López fue arrestado por segunda vez, luego que se le retirara el privilegio de diferir después de que el Programa de Servicio con Antelación a Juicio denunciara que López violó las condiciones de libertad por unas expresiones que hizo en relación a la víctima, en un programa de televisión. Sin embargo, hasta el momento, López no ha enfrentado ningún cargo criminal por violación a una orden de protección.

PUBLICIDAD

A principios del mes de septiembre, Ojeda denunció desde su cuenta de Instagram las agresiones y maltratro al que la sometió López. Mostró fotos del daño físico a consecuencia de las múltiples ocasiones en que la habría golpeado y dejado hematomas y marcas en su rostro.

El exboxeador enfrenta seis cargos de violación al artículo 3.1 (maltrato) y uno por el artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica.

En la vista de lectura de acusación, el pasado 19 de octubre, López se declaró no culpable de todos los cargos. El juicio está pautado para el próximo de 16 de noviembre.

El licenciado Jaime Barceló, abogado de López, indicó que la declaración de no culpabilidad no es incompatible con la posibilidad de solicitar una sentencia de desvío, para así evitar cumplir cárcel. La determinación de acoger o no una petición de programa de desvío tiene que darse dentro del proceso del juicio.

Por su parte, el fiscal Jaime Perea indicó que, en su momento, tomarían en consideración la opinión de la víctima, Andrea Ojeda Cruz, si corresponde determinar si López iría a un programa de desvío por los siete cargos en su contra.

La expareja de López ha mencionado públicamente que no teme por su vida y que no quiere hacerle daño al exboxeador, sino que desea que este busque ayuda para superar su problema de alcoholismo y agresión. El fiscal reconoció que la perjudicada también le ha expresado este deseo.