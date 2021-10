Luego de casi dos horas de retraso para el comienzo de la vista de lectura de acusación, el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera se declaró no culpable hoy, martes, por los siete cargos que pesan en su contra por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

López Rivera estuvo presente en la vista en el Tribunal de Caguas, ante la jueza Ana P. Cruz Vélez, y acompañado de sus abogados, Jaime Barceló y Eduardo Ortiz.

“El proceso sigue. Nosotros en este momento tenemos que dilatar la prueba, tenemos que verlo, y estamos pa’ Juanma, pa’ defender sus derechos. En este momento solo nos han entregado el pliego acusatorio y una declaración jurada”, expresó a los medios el licenciado Barceló a su salida de la vista.

El juicio está pautado para iniciar el próximo 16 de noviembre.

El abogado indicó que la declaración de no culpabilidad no es incompatible con la posibilidad de solicitar una sentencia de desvío, para así evitar cumplir cárcel. La determinación de acoger o no una petición de programa de desvío tiene que darse dentro del proceso del juicio.

Según Barceló, los cargos que enfrenta López Rivera no tienen que ser enmendados para permitir una petición de programa de desvío. De paso, señaló que al momento no han negociado un acuerdo con Fiscalía.

El exboxeador enfrenta seis cargos de violación al artículo 3.1 (maltrato) y uno por el artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Por su parte, el fiscal Jaime Perea indicó que, en su momento, tomarían en consideración la opinión de la alegada víctima, Andrea Ojeda Cruz, si corresponde determinar si López Rivera iría a un programa de desvío por los siete cargos en su contra.

La expareja de López Rivera ha mencionado que no teme por su vida y que no quiere hacerle daño al exboxeador, sino que desea que este busque ayuda para superar su problema de alcoholismo y agresión. El fiscal reconoció que la perjudicada también le ha expresado este deseo.

En cuanto a la prueba que presentarán en el juicio, Perea indicó que “hay un vídeo y una prueba testimonial, hay una testigo presencial... tanto Andrea y otra testigo adicional. Hay una foto, la cual corrió por las redes y en su momento se presentará”.

El fiscal no reveló quién será la persona adicional que testificará en el caso, pero adelantó que “vio parte de unos elementos de los hechos”.

López Rivera permanece en libertad condicionada desde el pasado 23 de septiembre, luego de que el juez Jorge Díaz Reverón rebajó a $35,000 la fianza impuesta en su contra, la cual prestó a través de un fiador privado. También está bajo supervisión electrónica, con su padre, Juan A. López Novena, como custodio designado.

A mediados de septiembre, Ojeda Cruz alegó en su cuenta de Instagram haber sido víctima de un patrón de maltrato físico y emocional por parte del exboxeador. Presentó imágenes de unos golpes a través de varios “stories”, que presuntamente le propinó López Rivera, ocasionándole daño físico y moretones.

Esta no es la primera vez que el expúgil se enfrenta a denuncias por violencia de género. En el 2015, su expareja Geraldine Crespo también lo señaló por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pero esta retiró los cargos contra el exboxeador.