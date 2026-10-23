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Condenan a 21 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de su hija de dos años

Ángel Javier Santos Méndez se declaró culpable el 16 de abril del año en curso

23 de octubre de 2026 - 6:41 PM

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Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, indicó que Ángel Javier Santos Méndez fue acusado el 30 de octubre de 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jueza federal de distrito Aida Delgado Colón sentenció a Ángel Javier Santos Méndez a 260 meses (21 años y ocho meses) de prisión y a 20 años de libertad supervisada por cargos de explotación infantil contra una menor.

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Santos Méndez, de 34 años y residente de Caguas, fue acusado el 30 de octubre de 2025, arrestado el 5 de noviembre de 2025 y se declaró culpable el 16 de abril de 2026.

Según los documentos judiciales, el 22 de septiembre de 2025, Santos Méndez empleó, utilizó y coaccionó deliberadamente a su hija de dos años para que participara en actos sexualmente explícitos con el fin de producir representaciones visuales de dichos actos. Estas representaciones visuales fueron producidas utilizando su teléfono celular.

El Grupo de Trabajo contra Delitos contra Menores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico recibió información de la Policía de Puerto Rico sobre las presuntas acciones del acusado. La investigación condujo al arresto y procesamiento de Santos Méndez.

“El abuso sexual infantil es un acto criminal depravado que daña a los más inocentes entre nosotros”, afirmó Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal en la isla.

“Si bien procesar a un depredador como Santos Méndez no puede revertir el daño causado, su sentencia de prisión le impide infligir más daño y brinda justicia a su víctima. Agradezco a nuestro dedicado equipo de fiscales, a la coordinadora de atención a víctimas y testigos, al personal de apoyo, así como a nuestros comprometidos colaboradores de las fuerzas del orden, por sus incansables esfuerzos contra la explotación infantil y por llevar a los delincuentes ante la justicia”, sostuvo.

Los niños indefensos tal vez no tengan voz, pero no están desamparados. Este individuo abusó de su propia hija de dos años para producir material de abuso sexual infantil; un acto atroz que exige rendición de cuentas”, afirmó Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan.

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Abuso sexual contra menoresTribunalesFiscalía federal Tribunal Federal en Puerto RicoTribunal FederalExplotación infantilICE-HSIPolicía de Puerto Rico
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