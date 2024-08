Contable enfrenta más de 200 cargos por millonario esquema de fraude con más de 700 planillas con información falsa

El secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, urgió a los ciudadanos a revisar sus planillas antes de someterla, al recordar que el desconocimiento no exime a los contribuyentes de tener que cumplir con su responsabilidad contributiva. Pérez Méndez indicó que Hacienda realiza las gestiones de cobro por los pagos que se dejaron de recibir, según dispone el Código de Rentas Internas, y adelantó que se aplicarán sanciones administrativas contra Castro Méndez.

“La imputada faltó a sus deberes y responsabilidades como especialista en planillas al declarar información falsa y fraudulenta en los encasillados de donativos a organizaciones sin fines de lucro que, según la investigación, no fueron realizados y gastos médicos en los cuales los contribuyentes no incurrieron, alterando la responsabilidad contributiva de sus clientes. Además, omitió ingresos en su planilla de contribución sobre ingresos. Estos actos son totalmente repudiables y no solo defraudan al estado, sino a todos los puertorriqueños”, indicó el secretario de Hacienda.