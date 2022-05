El teniente Iván Bahr Silva —quien arrestó a Juan Miguel Castillo Martínez, acusado junto a Jacklyn Hiramys Lugo Colón de haber asesinado a la empleada Edmill León García en el motel Yess en Carolina— nunca fue entrevistado por su subordinado que completó el informe de evaluación de arresto que requiere la Reforma de la Policía.

La información salió a relucir hoy, martes, en una vista de Regla 109 ante el juez Francisco Borelli Irizarry, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, en la que la defensa busca impugnar la ocupación del arma de fuego que le hicieron a Castillo Martínez el 4 de abril del año pasado cuando les arrestaron en la calle Francia de la barriada Israel en San Juan, un día después del asesinato en el motel. Las autoridades presumen que se trataría de la misma arma de fuego que se utilizó contra De León García.

Bahr Silva, quien se desempeña como director de la División de Drogas y Narcóticos de la zona metropolitana del Negociado de la Policía, narró cómo el día del arresto salió junto a dos compañeros en una Toyota 4Runner a realizar varias intervenciones en distintos puntos de drogas para ver si daban con el paradero de los sospechosos del crimen.

Tras haber ejecutado rondas en Proyecto 16 en el Embalse San José y en dos puntos de droga en el residencial Manuel A. Pérez, escucharon por Radio Control que había una persecución con una Mitsubishi Outlander gris, el mismo tipo de vehículo que había sido mencionado por las autoridades en el que podían transitar los sospechosos.

“Por la (avenida Barbosa) intentamos dar un viraje, vemos la guagua y nos esquiva... La dama (señala a Lugo Colón) iba conduciendo el vehículo y él (apunta a Castillo Martínez) iba de pasajero... él se sale por el cristal, como a mitad de cuerpo, y nos apunta con una pistola color negra a unos 150 pies”, manifestó el teniente, quien lleva 27 años en la Policía.

Mientras Bahr Silva testificaba, la pareja acusada de asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas murmuraban entre ellos y reían. La sala estuvo vacía durante la vista.

La persecución continuó por la barriada Las Monjas. Más adelante, “él hace lo mismo, sale a la mitad y nos apunta. Yo hago lo mismo. No iba a haber una tercera ocasión, nos iba a tirar”, añadió, quien anteriormente se ha desempeñado como agente encubierto.

No fue hasta que llegaron a la calle Francia, cuando el dúo fue interceptado de frente por un Toyota Corolla, utilizado por la Policía, y quedaron pillados en una calle angosta con la 4Runner por la parte trasera.

“Me bajo y les digo: ‘Arriba las manos, donde las veas’. Ella da reversa y nos impacta y luego impacta al Corolla. Él le apunta al Corolla. Entonces, escuché muchas detonaciones. Él no reacciona a mis comandos. Voy hacia atrás, buscando cover, y me caigo. Tiro (dispara) y da en la parte posterior. Él (desde el interior del carro) baja las dos manos y luego las levanta. Y yo lo arresto porque en dos ocasiones me había apuntado”, contó Bahr Silva.

Posteriormente, según manifestó el testigo en sala, fue que reconoció a los arrestados como las personas que había visto en los videos que captaron el asesinato de León García cuando fue el día anterior al motel Yess por orden del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Según el teniente, se dirigió a la Outlander y vio la pistola, con la que aparentemente Castillo Martínez le apunto, en el suelo del asiento frontal del pasajero, tapada con una gorra.

Violación al protocolo

En el contrainterrogatorio —a preguntas del abogado de Castillo Martínez, Johnny García Tirado—, Bahr Silva aceptó que nunca fue entrevistado por el agente Raymond Vázquez Vega, quien llenó el informe de evaluación de arresto y de quien era el jefe. El teniente explicó que el documento “evalúa si hubo motivos fundados suficientes para el arresto”.

— ¿Según el protocolo, eras la primera persona que debía ser entrevista?, preguntó la defensa

— Eso es así, contestó el teniente, quien también trabajó para la Oficina de Inteligencia Criminal de la Uniformada.

Asimismo, Bahr Silva aceptó que, al momento de la intervención, desconocía que en el Corolla iban agentes de la Policía, ya que ninguno de los vehículos estaba identificado. También, aceptó que, con 27 años de experiencia, no pudo identificar que se trataran de agentes.

Además, testificó que, el día del arresto, no le dijo a sus dos compañeros que iban de camino a identificar y arrestar a dos personas sospechosas de un asesinato, ni que estaban detrás de una Outlander gris.

En la vista, también testificó el agente Luis Daniel Correa Sosa, de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, quien tomó fotografías en la escena de la persecución.

El técnico, quien es agente policiaco desde 1996, mencionó que la Outlander presentaba “varios impactos de bala en el área frontal, uno en la parte lateral derecha trasera y otro en la parte trasera”.

El tercer testigo fue el agente José González Pérez, quien se desempeña como perito de escena en la División de Homicidios de San Juan, y quien ocupó en la escena municiones, drogas, casquillos y cuatro armas de fuego, tres de ella de agentes de la Policía que realizaron disparos, como el agente Bahr Silva.

“Una prueba bastante sustancial”

El jurado fue excusado hoy de estar en sala, luego que la persona identificada como número ocho presentara evidencia de una prueba positiva a COVID-19. De momento, a petición de la defensa, no fue sustituido ese testigo.

La vista de Regla 109 recesó hasta mañana, a la 1:30 p.m., cuando se espera que los abogados de los acusados procedan con el contrainterrogatorio a González Pérez.

“Básicamente, (la defensa) está impugnando la ocupación del arma de fuego. Entendemos que esta vista debe culminar mañana y el jueves comenzamos con los argumentos iniciales y el desfile de prueba en el juicio por jurado. Está pautado para continuar por las próximas dos semanas”, apuntó fuera de sala el fiscal José Villamarzo, quien lleva el caso junto a Mario Rivera Géigel.

Mientras, aseguró que el Ministerio Público cuenta con “una prueba bastante sustancial”.

Lugo Colón es representada por el abogado Alejandro Sanfeliú Vera.

De León García, de 26 años y madre de una niña de tres años, fue asesinada el 3 de abril del año pasado.

Los acusados se encuentran sumariados desde que dos días después del crimen le radicaron cargos y les impusieron una fianza de $1,050,000 a cada uno.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el día de los hechos, los acusados alquilaron la cabaña 32 del motel Yess. De León García acudió a la cabaña para informarle a la pareja que el tiempo por el que habían pagado había terminado y que tenían que pagar para extender su estadía o abandonar la habitación.

Testigos han manifestado que Lugo Colón y Castillo Martínez comenzaron a increparle a De León García y, supuestamente, la amenazaron con dispararle. La víctima se retiró a la oficina de administración. Sin embargo, imágenes de las cámaras de seguridad, supuestamente, muestran que los acusados se montaron en un vehículo y pararon en la oficina.

Acto seguido, Lugo Colón, supuestamente, volvió a discutir con De León García. Castillo Martínez, de acuerdo con las imágenes grabadas, se bajó del vehículo con una pistola en mano y le propinó un golpe en el rostro a la víctima. De León García intentó defenderse, pero Castillo Martínez le propinó un disparó que le provocó la muerte en el acto.