Defensa de Anthonieska Avilés irá al Apelativo para insistir en que sea procesada como menor

Aibonito - Las abogadas de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, recurrirán al Tribunal Apelativo para que sea procesada como menor después que el Tribunal de Primera Instancia negó, el pasado martes, su petición.

La defensa confirmó su intención en el receso de una vista de necesidad solicitada por el Ministerio Público para que el tribunal determine que una testigo -menor de edad- testifique bajo circuito cerrado.

Al salir de sala, la licenciada Rocío Revelles Ponce confirmó su determinación y reconoció que están “contra el reloj” porque la vista preliminar fue repautada para el próximo lunes.

“La decisión está tomada. Estamos trabajando (la documentación), como tú has dicho, contra el reloj, para presentar el recurso”, explicó la Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

La vista preliminar estaba pautada para iniciar este jueves, pero la defensa solicitó posponerla. “Para recurrir (al foro intermedio) hay unos términos de 30 días. Dado lo anterior y que ni siquiera teníamos la resolución (que negó el cambio de jurisdicción), solicitamos un término para poder examinarla”, explicó.

PUBLICIDAD

El pasado martes, jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, determinó que Avilés Cabrera seguiría siendo procesada como adulta por el asesinato en primer grado de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en Aibonito. La joven imputada cumplió sus 18 años en septiembre.

“Estamos trabajando lo antes posible. Ya escucharon el término tan corto, porque aunque nos la notifican ayer (miércoles) a las 6:00 de la tarde, hoy estamos en sala. Eso significa que los términos se vuelven casi imposibles”, abundó la abogada de defensa.

Como parte de la argumentación de SAL, la licenciada Athelyn Jiménez Emmanuelli señaló el martes, en sala, que la edad cronológica y la facultad mental de su representada “no va a la par”. Añadió que las evaluaciones del Programa de Educación Especial, del Departamento de Educación, así lo confirman.

1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez 1 / 17 Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. Pablo Martinez Compartir

En torno a la vista que se está viendo este jueves en la sala del juez Raúl Rodríguez, el fiscal Orlando Velázquez explicó que están solicitando, conforme a la regla 131 de Procedimiento Criminal, que se permita a la testigo declarar “bajo el sistema de circuito cerrado, que es el sistema que permite que el testigo declare sin tener a la persona imputada de frente”.

En la mañana, el juez escuchó tanto la psicóloga del Estado como a la que trajo la defensa de Avilés Cabrera. Al discutirse documentos médicos, la vista se ha celebrado de forma privada.

“Es una menor de edad, pero no podemos decir nada más”, respondió Velázquez a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Asimismo, el juez Luis S. Barreto Altieri no acogió el miércoles la solicitud de mordaza que presentó el Ministerio Público en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y también acusada del asesinato de la menor Pratts Rosario.