Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Defensa de Anthonieska Avilés irá al Apelativo para insistir en que sea procesada como menor

Luego de que no se acogiera la petición que buscaba que el caso se viera en el Tribunal de Menores

11 de diciembre de 2025 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La defensa confirmó su determinación en el receso de una vista de necesidad solicitada por el Ministerio Público para que el tribunal determine que una testigo -menor de edad- testifique bajo circuito cerrado. (alexis.cedeno)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Aibonito - Las abogadas de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, recurrirán al Tribunal Apelativo para que sea procesada como menor después que el Tribunal de Primera Instancia negó, el pasado martes, su petición.

RELACIONADAS

La defensa confirmó su intención en el receso de una vista de necesidad solicitada por el Ministerio Público para que el tribunal determine que una testigo -menor de edad- testifique bajo circuito cerrado.

Al salir de sala, la licenciada Rocío Revelles Ponce confirmó su determinación y reconoció que están “contra el reloj” porque la vista preliminar fue repautada para el próximo lunes.

“La decisión está tomada. Estamos trabajando (la documentación), como tú has dicho, contra el reloj, para presentar el recurso”, explicó la Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

La vista preliminar estaba pautada para iniciar este jueves, pero la defensa solicitó posponerla. “Para recurrir (al foro intermedio) hay unos términos de 30 días. Dado lo anterior y que ni siquiera teníamos la resolución (que negó el cambio de jurisdicción), solicitamos un término para poder examinarla”, explicó.

El pasado martes, jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, determinó que Avilés Cabrera seguiría siendo procesada como adulta por el asesinato en primer grado de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en Aibonito. La joven imputada cumplió sus 18 años en septiembre.

“Estamos trabajando lo antes posible. Ya escucharon el término tan corto, porque aunque nos la notifican ayer (miércoles) a las 6:00 de la tarde, hoy estamos en sala. Eso significa que los términos se vuelven casi imposibles”, abundó la abogada de defensa.

Como parte de la argumentación de SAL, la licenciada Athelyn Jiménez Emmanuelli señaló el martes, en sala, que la edad cronológica y la facultad mental de su representada “no va a la par”. Añadió que las evaluaciones del Programa de Educación Especial, del Departamento de Educación, así lo confirman.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

En torno a la vista que se está viendo este jueves en la sala del juez Raúl Rodríguez, el fiscal Orlando Velázquez explicó que están solicitando, conforme a la regla 131 de Procedimiento Criminal, que se permita a la testigo declarar “bajo el sistema de circuito cerrado, que es el sistema que permite que el testigo declare sin tener a la persona imputada de frente”.

En la mañana, el juez escuchó tanto la psicóloga del Estado como a la que trajo la defensa de Avilés Cabrera. Al discutirse documentos médicos, la vista se ha celebrado de forma privada.

“Es una menor de edad, pero no podemos decir nada más”, respondió Velázquez a El Nuevo Día.

Asimismo, el juez Luis S. Barreto Altieri no acogió el miércoles la solicitud de mordaza que presentó el Ministerio Público en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y también acusada del asesinato de la menor Pratts Rosario.

Mantente conectado a elnuevodía.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Gabriela Nicole Pratts RosarioAibonitoAsesinatosTribunalesSociedad para Asistencia Legal
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: