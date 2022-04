Los abogados de defensa de Carlos Juan Moreno Rodríguez sometieron ayer, lunes, una moción solicitando la desestimación del cargo por acecho (Artículo 3.1 de la Ley 54 contra la Violencia Doméstica) incoado el pasado 23 de febrero por la Fiscalía de Humacao.

Moreno Rodríguez está acusado de, supuestamente, instalar un dispositivo de rastreo electrónico AirTag de Apple en el vehículo de una expareja y de utilizarlo para acechar a la perjudica y conocer los lugares que visitaba. Se supone que estos dispositivos, del tamaño de una moneda y extremadamente fáciles de esconder, se coloquen en pertenencias como carteras, bultos u otros objetos para ayudar a encontrarlos mediante un celular inteligente iPhone, una tablet iPad o una computadora Mac.

No obstante, se han reportado casos en los que personas han colocado estos artefactos en las pertenencias de otros ciudadanos para luego rastrear sus movimientos, al igual que para acechar y/o perseguir a otras personas.

En el documento de cinco páginas, los abogados Juan Esteban Morales Márquez, Juan Antonio Morales González y Javier Ramos Rodríguez argumentaron que la determinación de causa probable en la vista preliminar del 10 de marzo, ante la jueza Yumayra Serrano Murcelo, “no fue conforme a la ley y el derecho”, puesto que “hubo ausencia total de prueba sobre los elementos del delito y sobre la intención específica del mismo”.

Por ende, de acuerdo con la Regla 64(p) de las Reglas de Procedimiento Criminal, los abogados sostienen que la acusación contra Moreno Rodríguez se presentó “sin que se hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho”, según reza el documento que contiene la reglas, según enmendado.

Los abogados señalaron que en la vista preliminar se requiere que el ministerio público presente prueba de todos los elementos del delito y de la intención requerida, y de que es probable que el acusado cometió el delito. A su entender, esto no ocurrió.

Específicamente, resaltaron que la Ley 54 define el uso de fuerza física o violencia psicológica como “un patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso o alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor”.

Bajo dicha definición, los abogados señalaron que la perjudicada “declaró sobre este primer elemento que nunca fue agredida, (que) sus bienes no corrían peligro y que las manifestaciones del imputado hacia ella contenían elogios”.

En cuanto al elemento de persecución, argumentaron que la perjudicada “manifestó que los hechos eran desconocidos para ella y que ignoró las notificaciones (de la presencia cercana de un AirTag) recibidas en su celular”. Declaró, además, que “los encuentros sin planificación en lugares fluyeron de manera normal e, incluso, siguieron compartiendo como de costumbre”, y que también manifestó que “durante todo el periodo relacionado a los hechos, el imputado no infundió temor o miedo a su persona o sobre bienes”.

Por último, en cuanto al elemento de intimidación, la defensa resaltó que “la perjudicada declaró que no fue intimidada en ningún momento, que ignoró toda notificación recibida sobre el artefacto rastreador, (que) no tenía temor de sufrir daño físico o daño a sus biene, que no tuvo limitada su voluntad de movimiento libre y que ella no realizó actos que fueran en contra de su voluntad”.

En resumen, la defensa argumentó que la intención especificada en el Artículo 3.1 de la Ley 54 “dispone que los actos llevados a cabo, entiéndase fuerza o violencia emocional, persecución y/o intimidación deben hacerse ‘para causarle daño físico a su persona, y/o a los bienes apreciados por ésta’”.

“De la declaración de la parte perjudicada, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, se desprende que los actos anteriores, coetáneos y posteriores, del aquí imputado, ninguno fue dirigido a causarle daño físico o daños a sus bienes”, reza la moción.

Los abogados indicaron que el tribunal erró al determinar causa probable, pues “la prueba testifical allí desfilada demuestra que el imputado no cometió delito, que hay ausencia total de los elementos del delito, y que no existió la intención específica requerida para que se configure el delito imputado”.

Morales Márquez indicó, vía telefónica, que el ministerio público no ha llevado a cabo el proceso de descubrimiento de prueba para el juicio que estaba pautado para comenzar mañana, miércoles, en el Tribunal de Humacao.

Por su parte, el fiscal de Distrito de Humacao, el licenciado Miguel García Rodríguez, resaltó a El Nuevo Día que, el día de la vista preliminar, la jueza Serrano Murcelo evaluó la prueba presentada por el ministerio público y “entendió que la fiscalía cumplió con todos los elementos que se imputan en la denuncia, por lo que encontró causa probable”.

“Obviamente, el compañero tiene el derecho de hacer el planteamiento, y ciertamente se celebrará una vista en la que un juez superior tendrá que reevaluar la prueba para determinar si el ministerio público cumplió o no con los criterios. Ante la solicitud de la defensa, hay una alta probabilidad de que el juicio no comience mañana”, enfatizó García Rodríguez.

En cuanto al proceso de descubrimiento de prueba, García Rodríguez añadió que “tras celebrarse la vista de lectura de acusación el 18 de marzo, el compañero radicó una moción de Regla 95 (solicitud de la defensa recibir toda evidencia en manos del ministerio público) el 29 de marzo. Pero fue ayer, 4 de abril, cuando nos llegó la notificación de parte de la jueza Marieli Rosario Figueroa, que es la jueza que tiene el asunto a nivel superior, otorgándonos 10 días para contestar la moción. Ciertamente no se ha contestado la (moción de) Regla 95, pero es porque se radicó tardía. Se radicó el 29 de marzo, cuando la lectura de acusación se llevó a cabo el 18 de marzo. Pero tengo que serte honesto que el abogado notificó a Fiscalía sobre la moción de Regla 95, pero no fue sino hasta ayer que nos notificaron de la instrucción de parte del tribunal”.

En cuanto a lo que podría ocurrir mañana, miércoles, García Rodríguez sostuvo que el fiscal Daniel Feliciano Rivera contestará por escrito la moción de Regla 64(p) (desestimación de cargos), que podría discutirse en sala, “y en caso de la jueza Rosario Figueroa entender que se debe entrar a discutir la moción, la misma sería referida a otro juez que evaluaría (escucharía) la grabación de la vista preliminar (del 18 de marzo). Si ese juez entiende que el planteamiento de la defensa es correcto, de que hubo una supuesta ausencia total de prueba, el recurso del ministerio público sería recurrir a una vista preliminar en alzada”.

De acuerdo con la investigación realizada, Moreno Rodríguez escondió el AirTag en el vehículo de la perjudicada, quien se dio cuenta de su presencia al comenzar a recibir notificaciones en su celular iPhone. Al acercar su celular al área en el que se encontraba el dispositivo, la pantalla de su celular mostró el número de identificación del artefacto, atado, supuestamente, a Moreno Rodríguez.

La perjudicada obtuvo una orden de protección contra Moreno Rodríguez que se mantiene vigente.