El caso civil de Carmen García Gutiérrez contra la pareja de Luis Ramírez Walker y Chanelly Cortés se reanudó hoy, martes, en el Tribunal de Carolina con el contrainterrogatorio de la mujer de 86 años por parte de la representación legal de la pareja, que buscó impugnar la credibilidad de la demandante.

A estos fines, el licenciado Luciano Cano Rojas presentó en la sala de la juez Diana Conde Rodríguez un video de evidencia en el que presuntamente se mostraba una figura que barría en los predios del hogar de García Gutiérrez.

Durante el contrainterrogatorio, Cano Rojas estableció que esta figura limpiaba unas ramas y basura de la carretera que se encontraba aledaña al hogar de la anciana y que los desechos los tiraba hacia adentro de la residencia de Ramírez Walker y Cortés.

De acuerdo a García Gutiérrez, la figura no era ella y se trataba de una empleada de limpieza que tenía, pero que sí estaba arrojando basura y ramas hacia el hogar de la pareja.

“Ella está barriendo y haciendo sus deberes dentro de mi propiedad”, afirmó la demandante.

La presentación de esta evidencia fue un punto de contienda entre los abogados de ambas partes, pues para el equipo legal de García Gutiérrez, este constituía una violación del derecho a la intimidad de la mujer, por tratarse de un video que se grabó sin su consentimiento.

Según el licenciado Michael Corona, el video además carece de identificación sobre quién lo grabó o la fecha en la que se grabó y que incluso existe una orden anterior en este caso en la que se prohibía la grabación por parte de las partes hacia las residencias de cada una.

“Hay alguien que está espiando dentro de los predios de su casa”, denunció Corona, toda vez que catalogó el video como un acto ilegal.

No obstante, de acuerdo a Cano Rojas, el derecho a la intimidad no cubre en el caso de que se trate de asuntos delictivos y que el video muestra momentos en el que la propiedad de los demandados se vio afectada por los actos de la figura no identificada.

El pleito legal entre ambas partes inició en el 2019 cuando la pareja denunció un patrón de acoso racial por parte de García Gutiérrez. En el 2020 levantaron una denuncia en el tribunal luego que García Gutiérrez colocara figuras negras y dibujos racistas en varias partes de su casa con mensajes degradantes. En mayo de ese año, la anciana presentó, por su parte, una demanda contra la pareja para que, entre otras peticiones, se ordenara la paralización del uso de focos de luz tipo alumbrado público instalados por la familia de Ramírez Cortés y dirigidos a su propiedad, y el cese y desista de un supuesto radio en alto volumen.