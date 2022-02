Una demanda contra Stephanie del Valle Díaz, Miss Mundo 2016, la señala junto a otros tres demandados por presunta “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso Miss Mundo 2021, evento internacional cuya final está pautada para celebrarse el 22 de marzo en Puerto Rico.

La denuncia sostiene que Del Valle Díaz y otros codemandados incumplieron con el pago de al menos $1,225,000 a Puerto Rico With a Purpose L3C., compañía contratada para suplir los servicios relacionados al montaje y ejecución del evento. Esos fondos, según el documento ante el tribunal, corresponden al patrocinio de tres entidades gubernamentales diferentes.

La entidad señala en su demanda que el incumplimiento de los pagos y la presunta actitud ilícita de los demandados amenazan la celebración de la final del concurso en la isla, una situación que “constituiría un daño irreparable a la parte demandante, para las concursantes que representan otros países en el mundo, para los múltiples compromisos económicos de múltiples personas naturales y jurídicas, así como del Pueblo de Puerto Rico”.

Junto a Del Valle Díaz, está demandada como figura jurídica Reignite Puerto Rico, Inc., corporación que preside, así como su padre Jesús Manuel del Valle Padilla, quien funge como tesorero y consultor; Diana Esther Díaz Rolón, secretaria y tesorera; y Wanda Ivette Boria Justiniano, incorporadora de la corporación. El Nuevo Día se comunicó vía telefónica y envió mensaje a Del Valle Padilla, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

Además del pago de la suma presuntamente adeudada, Puerto Rico With a Purpose L3C. exige un pago de $1,500,000 por daños y perjuicios.

“Esta demanda es necesaria para evitar la complicidad de todos los demandados en la estafa, robo y malversación de fondos por parte de los demandados”, subraya la compañía representada por el licenciado Marco Rígau.

El juez Alfonso Martínez señaló una vista por videoconferencia para dilucidar si procede o no Ia concesión del remedio de injunction, que podrá consolidarse con el juicio en sus méritos, para el día 23 de febrero de 2022, a las 9:30 de la mañana.

Los detalles en la demanda

De acuerdo con el relato en la denuncia, Reignite alcanzó un acuerdo en marzo de 2021 con Miss World Limited (Miss Mundo)” para ser organizador local del concurso Miss Mundo 2021, que se llevaría a cabo en Puerto Rico en diciembre de 2021. Según reza la demanda, Reignite acordó proporcionar todos los fondos necesarios para el concurso y “recibiría reembolsos del gobierno de Puerto Rico”.

“Sin embargo, Reignite no poseía la capacidad financiera, el personal ni la experiencia para llevar a cabo el Concurso. En octubre de 2021, Reignite se encontró en graves dificultades financieras, incumpliendo con las obligaciones de pago contractuales y completamente incapaz de asegurar proveedores críticos y llevar a buen término el Concurso”, lee la demanda.

En consecuencia, en octubre de 2021 la entidad contrató y acordó transferir a Puerto Rico With a Purpose todos los fondos de patrocinio, tanto gubernamentales como privados, “incluyendo los reembolsos del gobierno que Reignite iba a recibir”. A cambio, un socio de Puerto Rico With a Purpose acordó adelantar los fondos necesarios para llevar a cabo el evento. Nos obstante, los pagos acordados no se concretaron.

La entidad que preside Del Valle emitió tres cheques por el monto total de $1,225,000 y los entregó a la compañía. Pero Puerto Rico With a Purpose alega que Reignite cometió fraude cuando entregó estos cheques “ya que no tenía intención de pagar estos fondos”.

“Reignite ordenó de inmediato a su banco que detuviera el pago de estos cheques, y los cheques fueron rechazados cuando PRwaP (Puerto Rico With a Purpose) los depositó. Como resultado, PRwaP no ha podido pagar las obligaciones y a los proveedores. La malversación y retención indebida de los fondos por parte de Reignite está interfiriendo negativa y significativamente con la final del concurso, programada para el 16 de marzo de 2022″, sostiene la denuncia.

La parte demandante señala que Reignite se involucró en un nuevo patrón de demora y engaño inmediatamente después de suspender el pago de los cheques, ya que participó de manera fraudulenta en negociaciones en las que, a través de un abogado, le dijo a la compañía que transferiría los fondos.

“Pero cuando se presentó un acuerdo de conciliación final a Reignite, cambió de rumbo y se negó a entregar los fondos, lo que provocó la renuncia de su propio abogado. Este patrón provocó un retraso adicional de un mes que impidió que PRwaP pudiera llevar este asunto ante este Honorable Tribunal hasta ahora”, reza el documento.

La final del concurso de Miss Mundo 2021 estaba programada originalmente para el 16 de diciembre de 2021. Debido al repunte de contagios ocasionados por el COVID-19 en Puerto Rico, el evento fue pospuesto para el 16 de marzo de 2022, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.