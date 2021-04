El juez Alfonso Martínez Piovanetti desestimó esta tarde la demanda presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández que buscaba que se declarara inconstitucional la ley que faculta al gobernador Pedro Pierluisi a convocar consultas de status para hacer valer el resultado del plebiscito de noviembre sin ir a la Legislatura.

El juez indicó en la sentencia que emitió esta tarde que no tiene ante sí un caso justiciable.

En la demanda presentada el pasado 6 de abril contra el gobernador Pierluisi y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se alegaba que a través de la Ley 165 “la pasada Asamblea Legislativa pretendió delegar prerrogativas constitucionales al Gobernador y amarrar las manos de Asambleas Legislativas futuras” en contravención a los principios constitucionales y democráticos de la separación de poderes, destaca la orden judicial.

Sin embargo, para el juez, “resulta evidente que la reclamación de la parte demandante sería a todas luces prematura en estos momentos”, sostuvo el juez.

“Y es que no surge de las alegaciones de la demanda que se haya compelido a la Asamblea Legislativa a incluir una asignación presupuestaria en contra de su voluntad, ni que los demandantes hayan sufrido un daño concreto como consecuencia de alguna acción particular por parte del poder ejecutivo con relación a las controversias planteadas en este caso. Aun cuando la parte demandante alega que el daño que sufriría es inminente (dado que el presupuesto gubernamental tiene que ser aprobado antes del 1 de julio de 2021), no ha alegado ni particularizado algún supuesto concreto y palpable en el que, como cuestión de hecho, la parte demandada le haya obstaculizado o impedido ejercer sus prerrogativas legislativas y constitucionales”, reza la sentencia.