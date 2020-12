El juez superior Miguel Trabal Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, declaró con lugar la reconsideración de sentencia solicitada por la alcaldesa Yanitsia Irizarry Méndez y la relevó de cumplir con el mandamus solicitado por el alcalde electo de ese municipio, Julio Roldán, que buscaba obligar el inicio del proceso de transición de la administración municipal.

En principio, el juez ordenó el inicio de una transición en Aguadilla tras la demanda radicada por el candidato del Partido Popular Democrático, pero Irizarry Méndez apeló la decisión.

En su determinación, Trabal Cuevas señaló que el tribunal carecía de jurisdicción para dictar sentencia de mandamus el pasado 30 de noviembre por la ausencia de juramento de Roldán, un error “insubsanable” con la presentación de una declaración jurada hoy, 4 de diciembre, en un intento de Roldán por remediar el proceso.

“Por lo tanto, se resuelve por este tribunal, declarar con ligar la reconsideración solicitada, por consiguiente, la parte demandada queda relevada de cumplir con la sentencia del 30 de noviembre de 2020 en todas sus partes”, lee la resolución.

No obstante, el juez advirtió que la desestimación de la demanda no quiere decir que Roldán no tenga la razón al exigir que inicie el proceso de transición e instó a la alcaldesa a referirse a la decisión del Tribunal Supremo en la demanda impuesta por el alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, contra la incumbente, Carmen Yulín Cruz, en el que el alto foro determinó que la alcaldesa debía comenzar el trámite.

“Esto no quiere decir que el demandante no tenga razón en su planteamiento de derecho, quiere decir que, por su error al no radicar debidamente juramentada, el tribunal directamente carece de jurisdicción”, señaló Trabal Cuevas.

Lee aquí la resolución:

Alcaldesa de Aguadilla demanda a la CEE

De otra parte, Irizarry Méndez presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se invaliden los votos mixtos denominados como “pivazos” en las pasadas elecciones en Aguadilla.

“Ante la realidad de que las máquinas de escrutinio adjudican como votos mixtos aquellos votos donde el elector vota bajo la insignia de un partido político, pero no vota por candidato alguno en la columna debajo de dicha insignia, existe la posibilidad real que muchos de esos votos sean en realidad votos sin valor de adjudicación, otorgados ilegalmente a un candidato u otro. Esto no se sabrá sino hasta el recuento que se llevará a cabo donde los representantes de la parte Peticionaria podrán ver las papeletas para hacer la adjudicación correspondiente”, lee la demanda.

Se indicó que de las actas de la papeleta municipal del Precinto 35 surge que las máquinas de escrutinio adjudicaron 1,408 votos mixtos.

Resultados preliminares de la CEE con el 100% de colegios reportados en Aguadilla.

El recurso legal establece que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, emitió la Resolución CEE-AC-20-508, resolviendo que “la adjudicación de votos manual se llevará a cabo conforme lo establecido en los reglamentos y manuales aprobados, de forma unánime, por la Comisión en pleno y según se adjudica por la máquina de escrutinio. Prevaleciendo así el principio de que cada voto tiene el mismo peso y valor”.

“Erró el presidente de la CEE al emitir una Resolución ultra vires e ilegal, mediante la cual se niega a adjudicar los votos mixtos, de conformidad con el Artículo 9.10 del Código Electoral 2020”, añade la demanda.

La demanda de Irrizary Méndez tiene como fin invalidar todos los votos que se realizaron con una marca debajo de un partido, pero no votaron por ningún candidato debajo de la insignia, pero si en otras columnas de otros partidos.

Aguadilla es uno de los municipios que iría a recuento tras el escrutinio, ya que Roldán está prevaleciendo por menos de 100 votos, con 8,760 votos a su favor, mientras que Irizarry obtuvo 8,685.