Desgarrador testimonio de madre de adolescente durante vista contra policías imputados de su muerte

La vista de determinación de causa para arresto en alzada contra seis oficiales de la Policía por la muerte del menor Javier Cordero Nevárez, de 16 años, en Puerto Nuevo, inició con el desgarrador testimonio de la madre de la víctima, Sheila Nevárez Chiclana.

A preguntas de la fiscal Sonia Martínez, Nevárez Chiclana, primera testigo del Ministerio Público en declarar, narró, en ocasiones sin poder contener sus lágrimas, los últimos momentos de vida de su hijo y cómo sin saberlo llegó hasta la escena del crimen aquella noche del 1 de agosto de 2022.

La testigo narró que tiene tres hijos, pero que uno de ellos, en referencia a Cordero Nevárez, “no está presente en vida”. Al explicar a qué se refería exactamente con dichas expresiones, Nevárez Chiclana indicó, con voz entrecortada, que su hijo fue asesinado.

En su relato, precisó que, el 31 de julio de 2022, estuvo celebrando, en familia, su cumpleaños, por lo que fueron a comer a un restaurante en Piñones, Loíza, y luego se dirigieron a su residencia. Narró que, al día siguiente, 1 de agosto de 2022, estuvieron compartiendo en la playa.

“Nos fuimos en familia todo el día para la playa (desde la 1:00 p.m.) hasta alrededor de las 7:00 p.m., que fue que decidimos salir cuando mi mamá tuvo un accidente y se cayó. Él (Javier) me pide que lo deje en el residencial Villa España (en San Juan)”, mencionó.

Indicó que accedió a dejar a su hijo a las 7:30 p.m. en el residencial, “como de costumbre lo hacía”, compartiendo con sus “amistades”, y que “nunca había pasado nada”. Acto seguido, dijo, que llevó a su mamá a su casa, y de camino, llamó al joven para ir a recogerlo, pero este no le contestaba.

“Cuando voy de regreso a buscarlo, pego a llamarlo y él no me contesta, pues decido entrar en mi celular que él mismo me había conectado un GPS para yo poder saber dónde él se encontraba. Cuando entro al GPS a buscar su dirección, donde él se encontraba, aparecía la dirección de los hechos y cuando me dirijo hacia allá me encuentro con la escena”, sostuvo.

“Encuentro la escena ya con las cintas puestas y nadie me dio información en ese momento. Yo no me quise acercar para no verlo allí porque no sabía, no creía que fuera mi hijo, porque él no tenía problemas con nadie. En ese momento, mi hija me envía una foto, que sale por Tu Noticia PR y entonces yo lo puedo ver a él en el suelo. Lo identifiqué por su ropa, que estaba en traje de baño y en chancletas”, agregó.

Bajo juramento, Nevárez Chiclana continuó su relato abordando cómo era la relación con su hijo, la cual calificó de “normal”.

“Él era un niño estudiante del Departamento de Educación y también estaba en el Programa de Educación Especial. Él era un niño tranquilo, no era agresivo, no era problemático, (y) era un nene normal como cualquier otro”, mencionó la testigo, quien manifestó que su hijo no tenía problemas con las autoridades y nunca había sido arrestado.

Intenta minar credibilidad

Por su parte, el licenciado Jorge Gordon Menéndez, representante legal de Roseanne Ruiz Cisneros, intentó minar la credibilidad de la testigo.

Cuestionada por el abogado, Nevárez Chiclana mencionó que su hijo no ingirió bebidas alcohólicas ni usó sustancias controladas durante el fin de semana previo al asesinato. Sin embargo, Gordon Menéndez dijo que el adolescente dio positivo a marihuana en una prueba toxicológica.

La testigo dijo que “sí le extrañaría” que su hijo estuviera conduciendo una guagua hurtada. Aseguró que, a pesar de que tenía una aplicación móvil donde podía ver la ubicación de su hijo a tiempo real, no vio la ruta que tomó el adolescente antes de llegar a la urbanización donde su asesinado.

Asimismo, Nevárez Chiclana mencionó que el día del crimen dejó a su hijo a las 7:30 p.m. en las afueras del residencial Villa España y que observó cómo este caminaba hacia el interior del complejo. De otro lado, dijo que la guagua encontrada en la escena, justo al lado del cuerpo de su hijo, no la podía identificar como de algún familiar o de una persona conocida.

La testigo respondió también en la afirmativa cuando se le preguntó si antes de radicar la demanda civil a nivel federal había leído las alegaciones en contra del gobierno y de cada uno de los agentes, las cuales incluyen imputaciones de negligencia en el manejo del caso de su hijo.

La prueba de la Fiscalía

Fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) solicitaron la vista en alzada luego que el 17 de abril la jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontrara causa para el arresto por los cargos presentados.

Tras una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Fiscalía de San Juan formuló cargos contra los agentes Ruiz Cisneros, Giovanny Santiago Avilés, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

En la vista pasada, contra Ruiz Cisneros radicaron tres cargos: asesinato en primer grado, disparar en una vía pública y apuntar y disparar un arma de fuego.

Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaron tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

En esta ocasión, la vista se lleva a cabo ante el juez superior Rafael Taboas Dávila, en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, debido a que todavía el Centro Judicial de San Juan continúa cerrado tras un incendio reportado en horas de la noche del 17 de abril, en un área del sótano.

Precisamente, este incendio trastocó todos los procedimientos, y en el caso de esta vista de Regla 6 en alzada, tuvo que concluir a las 4:00 p.m., porque el transporte de los empleados del Tribunal de San Juan -que han sido trasladados a Caguas- estaría disponible hasta esa hora.

“Tenemos 12 declaraciones juradas que vamos a presentar. La prueba del Ministerio Público es mixta. Tenemos prueba documental, prueba testifical y también tenemos prueba ilustrativa”, dijo la fiscal Yolanda Morales Ramos en la primera parte de la vista en la sala 201.

Asimismo, Morales Ramos informó que el Ministerio Público tiene 17 documentos adicionales que estarán presentando en el transcurso de esta etapa de los procedimientos. Todos los documentos, con excepción de las declaraciones juradas, fueron mostrados a los abogados de los agentes, mencionó Morales Ramos.

Entre los documentos y evidencia presentada como parte del caso sobresalen 23 fotografías de armas de fuego de los agentes; el informe de hallazgos de la escena del crimen, incluyendo sus anejos y croquis; 11 fotografías de escena; 16 fotografías sobre el proceso de desarme de los agentes; y hasta el informe con el análisis y reconstrucción de escena.

Además, se incluyeron cuatro fotografías de los proyectiles recuperados en la guagua Hyundai Tucson, donde viajaba la víctima; 20 fotografías relacionadas con el proceso de determinación de trayectoria de la guagua; el informe médico forense, que incluye fotografías y siluetas relacionadas con las heridas de la víctima; y certificaciones de armas de los agentes.

“Nosotros no vamos a entrar en este momento en el contenido de la prueba. Ustedes van a tener la oportunidad de examinar. Si les puedo decir que vamos a presentar prueba testimonial relacionada con los informes periciales que en aquel momento lo presentamos como prueba documental”, dijo Morales Ramos, al ser abordada por la prensa.

El segundo testigo en el caso fue Félix Vázquez Solis, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien solo fue abordado sobre una solicitud de forense interna, la cual es creada por el área de patología.

En tanto, la abogada Maritza Torres Román, también representante Ruiz Cisneros, indicó que “no puedo comentar sobre la prueba per se. Evidentemente, ustedes estuvieron allí, ustedes pueden tomar sus propias conclusiones. La verdad es la verdad, no la pueden cambiar. Todo está escrito”.