Determinan causa para juicio contra Melvin Matthews Medina en relación a accidente que cobró la vida de Lara Camila González

La joven, de 21 años, falleció la noche del 7 de septiembre de 2023, en la carretera PR-686 del barrio Yeguada, en Vega Baja. González Ortiz viajaba como pasajera en un vehículo Ford Mustang color blanco, presuntamente, conducido por Matthews Medina quien luego abandonó la escena.

Durante la vista preliminar en alzada celebrada en la sala 604 y en la que asistieron familiares de la víctima y del acusado, la Fiscalía de Bayamón argumentó que al momento del accidente, Matthews Medina estaba en estado de embriaguez.

En síntesis, la Fiscalía recurrió en alzada por dos cargos de la Ley de Tránsito: ocasionar grave daño corporal a Félix Quiñones Rosario, un segundo pasajero en el vehículo; y por causar la muerte de González Ortiz mientras conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes.

En total, Matthews Medina enfrentará cinco cargos por violación al mencionado estatuto, de los cuales tres ya se encuentran en etapa de juicio ante la jueza María Z. Trigo Ferraiuoli. Los otros dos cargos fueron los que recurrió el Ministerio Público en alzada.

La Fiscalía presentó ocho testigos y cerró la vista con el testimonio del químico industrial licenciado Salvador Fabres Rivera, quien hizo un cálculo para sacar un aproximado del porcentaje de alcohol en la sangre que podría haber tenido el acusado la noche del accidente.

Para hacer el cálculo, dijo que se basó en la cantidad de tragos y cervezas que Matthews Medina ingirió el día de los hechos, así como el peso del acusado. Según trascendió en sala, Matthews Medina consumió tres tragos “black sour” confeccionados con whiskey y una cerveza Michelob.

“En base al primer cálculo, tomando en consideración que la persona pesaba 173 libras, el resultado es de .12%, casi .13% (de alcohol en la sangre). Con el segundo cálculo, basado en el peso que le dijo el acusado a la Policía, que era de 190 libras, pues es .11%, casi .12%”, mencionó.

Sin embargo, Fabres Rivera indicó que, a los mencionados datos, se les debe restar el período transcurrido desde que el acusado ingirió las bebidas alcohólicas hasta la hora en que ocurrió el accidente. “Se le restó unas cuatro horas y media. O sea, .049%“, aseveró el testigo.

Empero, durante el contrainterrogatorio, el abogado Juan Ojeda Arnau llevó al testigo a reconocer que cuando entrevistó a Narleen Trinidad, bartender y gerente del negocio Las Palmas, en Manatí, donde se alega ingirió alcohol el acusado, no tomó ningún tipo de notas.

Tras someter el caso, el fiscal Carlos Gómez indicó que “no tenemos el resultado de la prueba del alcohol porque el acusado se fue de la escena. Dejó a su amigo en la escena, dejó a Lara Camila en el suelo y se fue”. Agregó que los testimonios apuntan a que “no era la primera vez”.

“El acusado se fue de la escena y esa es la razón por la que no tenemos la prueba de alcohol, pero la jurisprudencia ha demostrado que, no porque no tengamos una prueba de alcohol, nosotros (la Fiscalía) no vamos a poder demostrar nuestro caso y este es un ejemplo”, comentó.

Sin embargo, el letrado César Cerezo Torres pidió al Tribunal que emitiera una determinación de no causa. “No pudieron probarlo (el delito)”, resaltó en su turno de argumentación final.

Reacciona la familia de Lara

Tras emitirse la determinación, los familiares de la víctima lloraron y se abrazaron en sala. En declaraciones a la prensa, la madre de Lara Camila, Johanna Ortiz, dijo: “Siempre les dije que tenemos que confiar en Dios. Él estuvo todo el momento con nosotros. Lara Camila también”.

“Sabía que esto iba a suceder porque la verdad siempre prevalece... Estoy tan feliz. Aún con mi tristeza y mi dolor, siento mucha alegría. En todo momento, (los testigos), salieron a buscar el carro, todos fueron a donde Féliz para ver su salud, pero nadie mencionó a Lara”, sostuvo.

En tanto, los abogados de defensa y el acusado abandonaron el tribunal sin emitir declaraciones a la prensa. Así las cosas, la vista de lectura de acusación quedó fijada para el próximo 13 de marzo a las 9:00 a.m., mientras que el inicio del juicio se señaló para el 18 de abril.

Intensos testimonios en sala

Durante la vista preliminar en alzada, la Fiscalía llamó a testificar a Antonio Torres Valentín, propietario de Dolce Mar Ice Cream and Frappé, en Vega Baja, quien indicó que se detuvo en la escena porque el accidente ocurrió frente al establecimiento que era de su mamá.

Torres Valentín dijo que el acusado lucía nervioso, lloraba y que tenía olor a alcohol. Resaltó que Matthews Medina abandonó la escena, por lo que decidió llamarlo para saber dónde estaba. Agregó que el acusado le contestó, pero alguien le arrebató el celular y colgó.

“No sé, no sé. Los maté”, dijo el testigo que supuestamente le comentó Matthews Medina luego de que ocurrió el accidente.

Por su parte, Trinidad, otra de las testigos, narró que, el día de los hechos, Matthews Medina llegó, entre las 4:30 p.m. a 5:00 p.m., al establecimiento porque salió temprano de su trabajo. Para la fecha de los hechos, Matthews Medina laboraba en el restaurante Costa Sur.

Dijo que, durante el transcurso de la tarde y noche, el joven ingirió tres tragos “black sour” y una cerveza Michelob, y que también ordenó media libra de carne frita con tostones.

Añadió que, mientras este esperaba que le sirvieran la comida, llegó al establecimiento González Ortiz y, poco después, acudió Quiñones Rosario, quien estuvo hospitalizado debido a las heridas que sufrió en el accidente. Quiñones Rosario asegura que recuerda poco de lo que ocurrió.

La testigo precisó que, en un momento dado de la noche, observó cómo Matthews Medina, González Ortiz y Quiñones Rosario se movieron al área de la terraza. Abundó que González Ortiz ingirió alcohol. Luego, a eso de las 8:20 p.m., aseguró que los jóvenes se fueron al negocio La Curvita.

Además, precisó que conocía a González Ortiz porque tenía una amistad “bien cercana” con la hermana. En ese contexto, indicó que conocía también a Matthews Medina y a Quiñones Rosario porque ambos trabajaban en Costa Sur, un restaurante donde ella laboró.

No ubica a Lara Camila en el auto

Por su parte, el segundo testigo, Quiñones Rosario, de 22 años, narró que salió del trabajo a las 4:30 p.m. y llegó al negocio Las Palmas porque Matthews Medina llamó a su hermano para que “le llegaran”. “Camilo era compañero mío de trabajo”, aseveró.

El testigo confirmó que, mientras estaban en el negocio Las Palmas, no solo ingirieron alcohol, sino que también jugaron billar. “Consumimos Lara, Camilo y yo”, indicó Quiñones Rosario, quien precisó que, posteriormente, pagó una ronda de tragos, pero Matthews Medina “desistió”.

“Camilo desistió de los shots y terminamos tomándolos Lara Camila y yo”, dijo el testigo, quien abundó que, luego, “Ana Luisa (Laurido), Lara Camila, Camilo y yo, cada uno en nuestros vehículos, nos movimos hacia el negocio La Curvita, probablemente, a las 8:00 de la noche”.

Mientras estaba en La Curvita, Quiñones Rosario afirmó que hablaron sobre carros, lo que dio paso a que Alejandro Guzmán, su “amigo de su infancia”, le solicitara utilizar su vehículo Alfa Romeo. Dijo que, posterior a ello, Matthews Medina y él probaron el Ford Mustang de Guzmán.

En ningún momento de su testimonio Quiñones Rosario ubicó a González Ortiz dentro del vehículo Mustang. Tampoco la Fiscalía le preguntó al testigo sobre ese particular. No obstante, el testigo dijo que Matthews Medina conducía el vehículo y que él estaba como pasajero.

“Salimos en dirección hacia la playa de Vega Baja... En ese momento, la velocidad era prudente... Luego de eso, no tengo memoria realmente... En un momento, estuvimos chillando gomas, pero no recuerdo más nada. Me levanté en el hospital con lesiones”, concluyó.

Desgarrador testimonio en sala

Cónsono con los testimonios previos, Ana Luisa Laurido, amiga de la infancia de Quiñones Rosario, narró que compartió con los jóvenes en los negocios Las Palmas y La Curvita. Añadió que, cuando llegó a ese último establecimiento, observó que Matthews Medina, Quiñones Rosario y González Ortiz estaban sentados en un “’banquito” afuera del negocio.

Posterior a ello, según Laurido, entró al establecimiento, pidió bebidas alcohólicas y ordenó una pizza. Agregó que, mientras estaba en el interior del local, se percató que Guzmán y Alonso, un amigo de este último, se habían unido al grupo de jóvenes en las afueras del negocio.

Poco después, dijo la testigo, se percató que solo estaban en el área Guzmán y Alonso, por lo que se les acercó y les preguntó que dónde estaban los demás. “Alejandro me dice que les dio las llaves de su carro para que dieran una corridita”, mencionó Laurido en sala.

“Nos quedamos en el banquito esperando y, mientras estamos conversando, estamos mirando hacia la carretera (y) nos pasó el carro de Alejandro por al frente... Pasó a alta velocidad porque se vio un celaje. Pasaron una segunda vez igual de rápido”, recordó la joven.

“El vehículo no se detuvo. Se escuchó una chillada de goma y, unos segundos después, se escuchó un impacto y se ve el humo saliendo. Yo le pregunté a Alejandro y a Alonso: “¿Esos no son ellos?”. Alejandro me dice que sí, que eran ellos y salieron corriendo”, agregó.

La testigo dijo que, en ese momento se quedó en shock, pero posteriormente también corrió hacia donde estaba el vehículo.

“El vehículo había impactado un poste y tenía el lado derecho del pasajero hundido. El cristal de atrás estaba roto. Cuando llegué, miré la escena porque está el carro, pero también estaba el cuerpo de Lara en el pavimento”, recordó la joven, a preguntas de la Fiscalía.

Al continuar su relato, la joven resaltó que observó cómo Guzmán y Alonso estaban en shock, por lo que les pidió que llamaran una ambulancia.

“Félix estaba en el asiento del pasajero y no lo veo reaccionando, pero cuando me acerco, le echo la cabeza para atrás. Estaba sangrando. No hablaba. Vi a Camilo hablando con Alejandro y Alonso. Tenía las manos sobre la cabeza. Estaba diciendo como gemidos y esa fue la última vez que lo vi. Félix seguía en el carro”, mencionó Laurido.

Destacó que, un tiempo después de los hechos, llegó la ambulancia, se puso una cinta amarilla en la escena y se forzó la puerta para sacar a Quiñones Rosario del vehículo. “Le tomaron los signos vitales a Lara y dijeron que no tenía”, aseveró la joven.

Guiaba “irresponsablemente”

Mientras, Guzmán, quien era el dueño del Mustang, dijo que el vehículo era conducido “irresponsablemente”. A diferencia de Quiñonez Rosario, Guzmán sí ubicó a González Ortiz dentro del vehículo.

“Lara se montó por el área del conductor... Después de eso, hubo un lapso de tiempo donde no sabemos nada... Iban bastante rápido, perdieron el control y chocaron”, comentó Guzmán, de 25 años.

Agregó que no vio cuando Matthews Medina perdió el control, pero que escuchó “el carro chillando gomas y el impacto, explotaron todos los transformadores”. “Salí corriendo para allá. Socorrí a Félix, quien estaba en el (asiento del) pasajero de al frente. Empecé a gritarle y lo desperté”, abundó.

Según Guzmán, Matthews Medina lucía nervioso y preocupado por la situación. “Me dijo: “Los Maté”... Estaba pálido. Estaba desesperado. Él estaba completamente bien”, concluyó el testigo ante la mirada de los familiares de la víctima, quienes se secaban las lágrimas.

“Es una determinación justa y correcta en derecho”

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, no tardó en reaccionar a la determinación del juez y la calificó como una “justa y correcta en derecho, que fue tomada a base de la prueba presentada con gran destreza y excelencia por parte de los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que reciben la más alta capacitación”.