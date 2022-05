La adquisición de una plataforma tecnológica que habría servido de apoyo para brindar educación a distancia a los estudiantes de las escuelas públicas ha estado estancada en el Departamento de Educación por más de un año debido a una serie de impugnaciones y señalamientos de supuestas irregularidades en la adjudicación de la millonaria compra.

La controversia está ahora en manos del Tribunal Supremo, luego que una de las empresas que participó en la licitación, Dreyfous & Associates, solicitó auxilio al máximo foro judicial la semana pasada. Tanto el Tribunal de Apelaciones como la Junta de Revisión Administrativa del Departamento de Educación fallaron en contra de Dreyfous, empresa que resultó favorecida inicialmente en la adjudicación de la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

“Esto es un proceso de compra de un sistema, más que nada es de educación a distancia, pero funciona para darle apoyo a los maestros con material, con lecturas, con exámenes, con pruebas que ya están alineadas al currículo del Departamento”, expresó ayer, miércoles, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

PUBLICIDAD

“Ya estamos a la vuelta de la esquina para ponerle punto final a lo que es el proceso de apelación. Sin duda alguna, la junta de apelaciones tomó su decisión dentro del Departamento. El Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión. Están ya en la última fase, que es el Tribunal Supremo, para nosotros poder actuar”, añadió.

El RFP para la adquisición de una plataforma de apoyo educativo para las materias básicas para los grados de kínder a duodécimo se anunció en noviembre de 2020, cuando las escuelas estaban cerradas debido a la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, se recibieron cuatro propuestas, de las cuales tres pasaron la evaluación inicial. Los proponentes eran Dreyfous (a través de la cual hace negocios la empresa New Vision in Educational Services and Material), Require Puerto Rico y Casa Grande Education.

Tanto Require como Casa Grande han argumentado que Dreyfous cometió irregularidades al modificar su propuesta meses después de entregarla al Departamento de Educación y que fue favorecida de forma irregular, dado que asistió a la agencia en la confección de la solicitud, según documentos en poder de este diario.

Sus argumentos fueron validados por la Junta de Revisión Administrativa, que estableció que Dreyfous debió ser descalificada del proceso y que Educación debía contratar como proveedor de la plataforma de apoyo a Require, que presentó la propuesta más económica. El Tribunal de Apelaciones validó la determinación de la junta revisora.

“Ciertamente, el uso de discreción y las prerrogativas que son concedidas al Departamento de Educación son para ser utilizadas en búsqueda de una sana administración y siempre procurando la pureza de los procesos y garantizando el debido proceso de las partes que participan y confían en las gestiones que se realizan en el gobierno de Puerto Rico”, lee la resolución final de la Junta de Revisión, emitida en octubre de 2021.

PUBLICIDAD

“A la luz de las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, resolvemos que actuó incorrectamente la Oficina de Compras en el proceso de solicitud de propuestas y su adjudicación a la propuesta más costosa, Dreyfous & Associates. Primeramente, no debió permitirse una enmienda a las ofertas económicas de las propuestas, ni mucho menos solicitarlas a los proponentes previo a la adjudicación del proceso de competencia”, añadió.

No obstante, en el recurso judicial presentado ante el Tribunal Supremo, Dreyfous asegura que no se cometieron irregularidades al entregar y evaluar su propuesta. Asimismo, acusa a Require de haber entregado información financiera falsa para obtener ventaja en la licitación.

El abogado Luis R. Rodríguez Cintrón, representante legal de Dreyfous, además, cuestionó el análisis que hizo la Junta de Revisión “en dos reuniones”, al asegurar que no se ha realizado señalamiento alguno en contra del producto que ofrece la empresa que representa.

“La Junta revocó la evaluación que hizo Compras, que tiene los expertos, que tiene la gente que reclutaron para eso. Compras hizo una evaluación exhaustiva. A la persona que ahora se le está adjudicando, no tiene el personal, no tiene los recursos, no tiene la plataforma completa, no lo puede transmitir a los estudiantes, a los profesores”, sostuvo Rodríguez Cintrón, al señalar que la Junta emitió su resolución más de 40 días después que se realizaran las impugnaciones, en vez de los 30 días reglamentarios.

No fue posible obtener una entrevista con algún representante de Require.

Rodríguez Cintrón indicó que, además de asistir a Educación en la confección de la solicitud y la cotización para el RFP, Dreyfous proveyó a la agencia la plataforma educativa en 2020 para su uso durante un semestre, bajo el nombre de EduPR.

PUBLICIDAD

Cambios a las propuestas

La Junta de Revisión destacó que Dreyfous presentó, en enero de 2021, una propuesta ascendente a $35 millones, Casa Grande propuso ofrecer el servicio por $29.9 millones y Requiere, por $23.5 millones. En abril de 2021, Dreyfous informó que reduciría su propuesta de $35 millones a $25 millones. Posteriormente, en junio de 2021, la Oficina de Compras solicitó a los tres realizar una propuesta económica final, y todos plantearon reducciones. El 16 de agosto de 2021, la Oficina de Compras de Educación notificó la adjudicación del RFP a Dreyfous, ya que obtuvo la mayor cantidad de puntos en la evaluación.

De inmediato, tanto Casa Grande como Require impugnaron la decisión, y la Junta les dio la razón.

Rodríguez Cintrón, en entrevista con este diario, refutó que la propuesta inicial de Dreyfous haya sido de $35 millones, y argumentó que todos los licitadores tuvieron la misma oportunidad de enmendar sus propuestas finales.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones validó la conclusión de la Junta, en una sentencia del 9 de marzo y, el 29 de marzo, declaró no ha lugar un recurso de revisión presentado por Dreyfous.

En la sentencia del 9 de marzo, el juez Roberto Sánchez Ramos, exsecretario de Justicia, catalogó como “altamente inusual y desafortunado” que Educación no haya asumido una postura ante el Apelativo en torno a “la corrección de la adjudicación de un RFP que conlleva el desembolso de millones de dólares”.

El secretario de Educación defendió que no se haya firmado un contrato con Require, como ordenó la Junta de Revisión. Del mismo modo, indicó que aún deben evaluar cómo se ajusta la plataforma a la revisión curricular que trabaja la agencia.

PUBLICIDAD

“El momento de emergencia ya pasó. Ese momento de urgencia, de tomar una decisión de un día para otro, ya pasó. Lo que estamos es, responsablemente, esperando que este proceso termine porque, si este servidor toma una decisión contraria a la que pueda tomar el Supremo, le va a costar más caro al país, y estamos hablando de millones de dólares en un contrato”, sostuvo Ramos Parés.

---

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta nota.