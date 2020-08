El alcalde de Toa baja, Bernardo “Betito” Márquez García, sometió una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando que se validen la legitimidad de las primarias celebradas el pasado domingo en ese municipio y que ordene la publicación de los resultados preliminares.

El funcionario, quien también está en la papeleta para ocupar esa posición durante el próximo cuatrienio, suplicó, además, que el tribunal lo “certifique preliminarmente como candidato con más votos para la candidatura de alcalde de Toa Baja”.

El recurso legal, también aplica al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, la comisionada electoral del PNP, María Santiago Rodríguez, y la secretaria de Justicia, Inés Carrau Martínez.

“Nótese que los demandados no tienen autoridad en ley para evitar la certificación o primer anuncio público en aquellos colegios que se culminó con el proceso. Es de todos conocido que en otros colegios electorales de Puerto Rico no recibieron materiales o los recibieron tarde, no obstante, ese no fue el caso en nuestro municipio. Todos los colegios completaron su contabilidad y los presidentes de la comisión de primaria, o sea los demandados se niegan a cumplir su mandato de ley”, reza el documento.

PUBLICIDAD

En la tarde el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, emitió una orden en la que plantea que se abstenía, ya que hay casos similares que se están viendo en el Tribunal Supremo.

“Ante la magnitud de las controversias planteadas en los casos mencionados y en el presente caso, entendemos que es menester de este tribunal abstenerse de resolver la presente disputa hasta tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico no resuelva los casos que tiene ante su consideración”, reza la orden.