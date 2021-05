Miguel Ocasio Santiago enfrentará en junio una vista preliminar, en la que se determina si hay o no causa suficiente o para ir a juicio, con una confesión en contra suya que prestó él mismo al Negociado de la Policía en la que presuntamente admitió que asesinó a su exnovia Andrea Ruiz Costas.

La vista preliminar está señalada para el 16 de junio, pero antes, el 9 de ese mes, habrá una conferencia de estatus ante el juez Edwin Flores Sellés para saber cómo van los trabajos, previo al señalamiento de vista. El 18 de mayo era la vista preliminar, pero quedó suspendida porque el representante legal del Ocasio Santiago se encontraba enfermo.

El cuerpo de Ruiz Costas, de 33 años, fue encontrado golpeado, herido y parcialmente quemado en un paraje en Cayey. Su identificación tuvo que hacerse a través de placas dentales en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Según la denuncia por asesinato, Ocasio Santiago “le ocasionó severo trauma en la cabeza, asfixia por estrangulación, heridas de arma blanca y quemaduras”.

Además, la denuncia sobre destrucción de evidencia detalla que supuestamente el imputado “lanzó por la ventana de su vehículo el celular de la víctima…, una toalla llena de sangre y quemó y lanzó en un paraje solitario el cuerpo de la víctima”.

Al menos del expediente electrónico no se desprende que quien fue su abogado José Pérez Rivera, de la Sociedad para la Asistencia legal (SAL), a este momento, haya presentado al Tribunal alguna impugnación de su confesión. La representación legal de Ocasio Santiago sigue en manos de la SAL, pero asignarán un nuevo abogado porque Pérez Rivera ya no labora en esa entidad.

A Ocasio Santiago se le imputa los delitos de asesinato en primer grado bajo el inciso (e) que está relacionado con violencia doméstica, violación a la Ley de Armas y destrucción de pruebas. Está detenido preventivamente porque se le impuso una fianza de $1.1 millón que no prestó.

En los eventos judiciales anteriores el ministerio público ha estado representado por la fiscal María Teresa Caballero.

La Policía traslada a Miguel Ocasio Santiago, el 1 de mayo de 2021, tras ficharlo en el Cuartel General en Hato Rey, luego de la acusación por el asesinato de Andrea Ruiz Costas.

Ruiz Costas, de 33 años, tuvo a penas un noviazgo de ocho meses con Ocasio Santiago, pero al intentar acabar la relación experimentó varios incidentes de violencia machista con el hombre quien presuntamente quería continuar en pareja. Ambos trabajaban en un centro comercial del área metropolitana, ella como gerente de una tienda de ropa y él como guardia de seguridad.

Ante esa situación, Ruiz Costas acudió el 25 de marzo al Tribunal Municipal de Caguas en busca de una orden de protección ex parte, que significa que el presunto agresor no tiene que estar presente. La jueza Sonya Nieves Cordero la negó y citó a una vista en la que estuviera Ocasio Santiago presente para el 31 de marzo.

A Ruiz Costas no le interesó continuar al sentirse defraudada con el sistema, según le manifestó a una amiga quien compartió ese mensaje de voz con Telemundo.

La frustración de la víctima no solo estuvo causada porque no se le concedió la orden de protección solicitada sino también porque el 26 de marzo la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez no encontró causa para arrestar a Ocasio Santiago por violaciones a la Ley 54.

En el mensaje de voz que compartió su amiga, Ruiz Costas manifestó que las expresiones físicas de la jueza y algunos de sus comentarios mostraban que estaba molesta porque se le hubiera requerido una vista a las 7:50 de la noche, del día siguiente en que la víctima había hecho su primera queja.

La jueza Alvarado Rodríguez no hizo ni una pregunta a la víctima tras ella contarle, durante ocho minutos, detalles íntimos y el calvario que atravesaba con el hombre que, poco más de un mes después de la vista, la asesinó, según se desprende del audio de la vista que el medio digital Noticel consiguió a través de fuentes.

La divulgación oficial de los audios de las vistas del 25, 26 y 31 de marzo ha sido impedida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en sentencia con una votación dividida. La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces Asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez entendían que las grabaciones judiciales debían divulgarse.

La publicación de los audios ha sido solicitada por las organizaciones Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), que esta semana presentó una solicitud de reconsideración. Los progenitores de la víctima de feminicidio también han pedido su divulgación.

En tanto, la jueza presidenta creó un grupo de trabajo para evaluar los procesos operacionales relacionados a los casos de violencia de género que culminaron en feminicidios, para que recopile la información y emita las recomendaciones necesarias, según se estableció en la Orden Administrativa OAJP-2021-075. Al momento del cierre de esta edición no se había dado a conocer ningún hallazgo.

Mientras, el caso de Ruiz Costas provocó también que el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, ordenara la comparecencia compulsoria a sala de un fiscal en los casos de violencia de género que se presenten en Regla 6. En las vistas de Regla 6 es discrecional del ministerio público si envía un fiscal a sala luego que recomienda la presentación de denuncias. A muchas de las vistas de Regla 6 solo acude el oficial de la Policía que investigó.

El caso penal contra Ocasio Santiago fue llevado ante la jueza Alvarado Rodríguez por el agente del precinto que atendió la querella de Ruiz Costas y no la acompañó ningún fiscal. Tras la determinación de no causa para arresto, el Ministerio Público tampoco tuvo interés en solicitar una vista de causa de arresto (Regla 6) en alzada.