La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) negó hacer público lo que ocurrió ayer, viernes, en una vista en el Tribunal de Caguas donde la jueza María Rojas Delgado atendió una moción de acceso a las grabaciones del caso de violencia de género de Andrea Ruiz Costas por parte de la defensa del acusado de asesinar a la joven, Miguel Ángel Ocasio Santiago.

La decisión del Poder Judicial se basó en que la jueza estableció que los detalles no debían ventilarse pues el proceso se llevó a cabo en una Sala Especializada de Violencia de Género. El Nuevo Día contactó a Daniel Rodríguez, portavoz de la Oficina de Prensa de la Rama Judicial, quien dijo no tener conocimiento de lo que trascendió en sala debido a la determinación de la jueza Rojas Delgado.

El Nuevo Día también se comunicó con el Departamento de Justicia para obtener detalles de lo ocurrido en sala, pero la agencia indicó que entregaría este lunes, de forma escrita, su opinión “según (lo) dispuesto por el Tribunal”. Un pedido de entrevista realizado hoy, sábado, al secretario de la dependencia, Domingo Emanuelli, no ha sido contestado.

La Rama Judicial resaltó, mediante comunicación escrita, que la moción presentada fue bajo el caso OPA2021-110403 que supone un procedimiento civil bajo la Ley 54 que de ordinario es privado.

“Esa moción se atendió ayer, 18 de junio, por la jueza (María) Rojas Delgado en la Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica de la Región Judicial de Caguas. Ante el reclamo de un gremio periodístico de acceder a la vista, la jueza Rojas Delgado les recordó la naturaleza privada de las vistas que se celebran en las salas especializadas de violencia doméstica”, cita el parte de prensa.

La Oficina de Prensa de la OAT añadió que el abogado de defensa, Rubén Parrilla Rodríguez, presentó una segunda moción para solicitar copia de los audios “que se atenderá por el juez Edwin Flores Sellés en el caso criminal Pueblo de Puerto Rico v. Miguel Ocasio Santiago (E1VP202100702 al 0704)”.

Por consiguiente, según la Oficina de Prensa de la OAT, ayer “no se celebró un proceso judicial en el caso criminal Pueblo de Puerto Rico v. Miguel Ocasio Santiago (E1VP202100702 al 0704)” que, por lo general, sí es un procedimiento abierto al público y a los medios de comunicación.

El medio digital Noticel publicó hoy, sábado, una historia en la que cita a Parrilla Rodríguez, quien sostuvo que el Departamento de Justicia se opuso ayer en sala a la entrega de las grabaciones. El letrado dijo al medio de comunicación que la dependencia presentaría por escrito sus argumentos y que la jueza está en disposición de resolver el miércoles.

Este medio trató de comunicarse con Parrilla Rodríguez, pero indicó, mediante mensaje de texto, que ofreció sus expresiones ayer tras salir del tribunal. No obstante, confirmó que la vista del miércoles será a la 1:30 p.m. en Caguas.

Parrilla Rodríguez, quien trabaja para la Sociedad de Asistencia Legal, argumentó en su moción que necesita las grabaciones porque los testimonios en dicha vista están “bajo juramento de la perjudicada que la defensa quiere revisar”.

Aquí puedes repasar la moción:

Abogados de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) señalaron ayer que se les negó la entrada a la sala especializada, al igual que a los periodistas.

“Allí nos presentamos como abogados que están en el caso, porque la Asppro, aunque hizo un planteamiento que el Tribunal Supremo denegó, todavía para efectos de récord no debe haber razón por la cual no esté en el caso. Pues, acudimos allí para hacer un planteamiento y queríamos obtener acceso ya que estaba habiendo una vista argumentativa sobre si la defensa tenía acceso a las grabaciones. Fuimos allí a simplemente esos efectos, habiendo comparecido ya, y entonces como el caso se trasladó a la sala especializada, lo cual no entendemos, la Sala Especializada de Violencia Doméstica, tratamos de hacer un planteamiento allí de comparecer la Asppro y simplemente no se abrió el récord, no se nos permitió comparecer a la vista, aún cuando estábamos allí y quisimos hacer los planteamientos en récord, se nos negó acceder a la sala”, explicó el licenciado Edgar Villanueva, representante legal de la organización, en entrevista radial (Radio Isla 1320).

La negativa de la jueza Rojas Delgado de permitir el acceso a información del caso de Ruiz Costas se suma al resto de las trabas impuestas por la Rama Judicial para evitar la publicación de las grabaciones.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico negó peticiones de acceso de la prensa -representada por el Overseas Press Club (OPC) y la Asppro- bajo la justificación de que quieren evitar la revictimización de Ruiz Costas.

Ocasio Santiago confesó haber asesinado a Ruiz Costas el pasado 28 de abril tras propinarle varias heridas con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo.

El 26 de marzo, casi un mes antes de ocurrir el crimen, Ruiz Costas acudió al Tribunal de Caguas para solicitar una orden de protección contra su agresor, pero la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez denegó la petición.