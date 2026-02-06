Opinión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“El respeto debe prevalecer”: Jenniffer González acepta disculpas ofrecidas por “Audri Nix” tras acuerdo judicial

La gobernadora compartió en sus redes sociales el mensaje que la cantante expresó ante el tribunal

6 de febrero de 2026 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En una publicación en sus redes sociales, la gobernadora Jenniffer González aceptó las disculpas ofrecidas por Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como Audri Nix, luego de que esta se declarara culpable por alteración a la paz y amenaza en un caso relacionado con expresiones dirigidas a la mandataria.

RELACIONADAS

“El respeto y la dignidad hacia el ser humano, sin importar diferencias o contextos, deben prevalecer siempre en el discurso público”, escribió González.

“Reconozco el valor de asumir responsabilidad por las palabras y actos (...) A nombre de mi familia, las mujeres, los servidores públicos, los militantes del Partido Nuevo Progresista y el Pueblo de Puerto Rico, acepto las expresiones de disculpa presentadas en el tribunal por la joven Vázquez Pérez”, agregó.

Las disculpas fueron ofrecidas el 4 de febrero, a las 2:00 p.m., en la sala 1103 del Tribunal de San Juan, ante el juez Fernando José Chalas González y la Fiscalía de San Juan.

Durante su alocución tras el acuerdo judicial, Vázquez Pérez expresó que deseaba extender “unas disculpas genuinas y con respeto” a la gobernadora.

“Como mujer y feminista me parece que fue imprudente utilizar el lenguaje que utilize en respeto al físico de una mujer y otras palabras soeces que no se le debería nunca decir a otra mujer y menos a una madre. Este proceso me ha ayudado a comprender y reflexionar sobre cómo fue completamente inecesario faltar el respeto a otra mujer no importa cual sea el contexto ni el discurso. Este proceso también me ha ayudado a crecer como persona y mujer, aprender de mis errores y continuar creciendo”, habría manifestado en sala.

“Finalmente, me disculpo nuevamente con la honorable gobernadora y todas las mujeres de Puerto Rico por mi lenguaje. No se volverá a repetir nunca”, agregó.

Trasfondo del caso

Vázquez Pérez se declaró culpable el 4 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público por los hechos ocurridos el 2 de enero en la Iglesia Santa Teresita, en Santurce.

Ese día, durante una misa celebrada en enero con motivo de la juramentación de la gobernadora, la manifestante lanzó unos insultos.

Sin embargo, afirmó que no amenazó a la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que solo dijo:“muerte al PNP, muerte Jenniffer” y que no dijo “muerte a Jenniffer” ni “vayan a matar a Jenniffer”.

En comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que Vázquez Pérez aceptó responsabilidad por los delitos de alteración a la paz y amenaza contra la gobernadora tras un acuerdo voluntario sometido por la defensa.

Gómez Torres explicó que el acuerdo incluye el pago de una multa de $200 y la emisión de una disculpa pública de su parte a la gobernadora.

Señaló que, como parte del acuerdo, el cargo por violación al derecho de reunión fue archivado.

Según Justicia, el juez Fernando José Chalas González, del Tribunal de San Juan, dictó sentencia conforme al acuerdo, declarando a Vázquez Pérez culpable por violaciones al Artículo 241 (alteración a la paz) y al Artículo 177 (amenaza) del Código Penal.

