Audri Nix se declara culpable de alteración a la paz y amenaza tras acuerdo con la fiscalía

El Departamento de Justicia informó que Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como “Audri Nix”, se declaró culpable ayer, miércoles, tras llegar a un acuerdo.

En comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que Vázquez Pérez aceptó responsabilidad por los delitos de alteración a la paz y amenaza contra la gobernadora Jenniffer González, en relación a los hechos del pasado 2 de enero en la Iglesia Santa Teresita en Santurce.

Agregó que la alegación se produjo tras un acuerdo voluntario sometido por la defensa ante el Ministerio Público.

Gómez Torres explicó que el acuerdo incluye el pago de una multa de $200 y la emisión de una disculpa pública de su parte a la gobernadora.

Señaló que, como parte del acuerdo, el cargo por violación al derecho de reunión fue archivado.

PUBLICIDAD

En video: exponente urbana que le gritó a Jenniffer González reaparece con polémica protesta Bajo investigación por amenazar a la gobernadora en la iglesia, Audri Nix llegó a su cita con una controversial pieza de ropa.

Según Justicia, el juez Fernando José Chalas González, del Tribunal de San Juan, dictó sentencia conforme al acuerdo, declarando a Vázquez Pérez culpable por violaciones al Artículo 241 (alteración a la paz) y al Artículo 177 (amenaza) del Código Penal.

El comunicado indica que, durante su alocución, Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó que su lenguaje fue ofensivo y expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona.

De acuerdo con el comunicado, la imputada reiteró que su comportamiento no se repetirá y extendió disculpas a la gobernadora y a todas las mujeres de Puerto Rico.

Manifestante al salir de la misa en la iglesia Santa Teresita. (Alejandro Granadillo)

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Héctor Rivera Sánchez y Marilyn Aponte Rodríguez.

En vídeo publicado en las redes sociales - y luego retirado - Vázquez Pérez había indicado que fue la manifestante que lanzó insultos durante la misa celebrada en enero del año pasado con motivo de la juramentación de la gobernadora.

Afirmó que no amenazó a la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que solo dijo:“muerte al PNP, muerte Jenniffer” y que no dijo “muerte a Jenniffer” ni “vayan a matar a Jenniffer”.

En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia destacó que “en una sociedad de ley y orden, la justicia no actúa por emociones ni por provocaciones, sino por hechos”.

“Toda persona debe entender que sus actos y sus palabras tienen consecuencias, y cuando se cruza la línea de lo legal, el sistema de justicia responde con firmeza y respeto”, afirmó. “Este caso debe servir de ejemplo y llamado a la reflexión para que nadie confunda el derecho a expresarse con la impunidad de amenazar, ofender o atentar contra la seguridad de otro ser humano”.