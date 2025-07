Caso Audri Nix: ante el Apelativo controversia por acceso a la declaración jurada de la gobernadora

“Una vez termine el directo, entonces se le entrega las declaraciones juradas”, precisó Aponte, quien añadió que el caso se encuentra “en un proceso interlocutorio de solicitud de certiorari y hasta que el Tribunal de Apelaciones no resuelva no se calendariza el juicio”.

Denuncia información falsa

“Es muy posible que fabriquen información falsa. Yo no he estado en un Airbnb... Yo tengo unas condiciones (impuestas por el tribunal), que he estado respetando. Yo no he estado en ningún Airbnb”, comentó la joven.