“Ella (Jenniffer González Colón) es testigo principal en el caso... Ella está disponible para comparecer. Está on call “, confirmó Aponte Rodríguez. “La vamos a utilizar (como testigo) de verse el juicio en su fondo“ , agregó la fiscal al salir de la sala 1107, del Tribunal de San Juan , donde se celebró una vista.

“Yo no soy una terrorista”

En tanto, Vázquez Pérez se defendió de las acusaciones en su contra y planteó que ejerció su derecho a la libre expresión. Igualmente, mencionó que está “muy confiada” y “completamente tranquila con todo esto”, ya que “aquí no hubo crímenes inminentes y espero que el proceso sea que todo salga bien”.

“Yo no soy una terrorista. Yo no amenacé a nadie de lo que están diciendo y la única amenaza aquí son lo corruptos que están en el Capitolio destruyendo este país. Esa es la verdadera amenaza y a los que debería caer todo el peso de la ley es a ellos (y) no a una ciudadana puertorriqueña que expresó su libre expresión. Esa es la realidad de esto”, concluyó.