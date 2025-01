Hallan causa contra Audri Nix por cargos menos graves relacionados con protesta en misa de la gobernadora

Los dos cargos que no prosperaron eran por alteración a la paz a dos ujieres, que formaban parte del equipo de González. La fiscal Marilyn Aponte Rodríguez indicó que, aunque no podían especular sobre la decisión de la jueza, cree que pudieron haberse caído porque los insultos no estuvieron dirigidos a ellos. No obstante, sostuvo que analizarán si apelarán la determinación en alzada.