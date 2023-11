José “Guillito” Rodríguez Rodríguez, suspendido alcalde de Mayagüez, reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado, a menos que el Tribunal adjudique una moción que presentará su defensa, en la que solicita la desestimación de dos cargos que pesan en su contra por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

Así lo informó el licenciado Harry Padilla durante la vista de lectura de acusación, que se llevó a cabo el lunes en la sala 201 del Centro Judicial de Mayagüez ante el juez William Machado Aldarondo, tras recibir el pliego acusatorio del caso en el que también está acusada la directora de finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrade.

Las denuncias presentadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), se relacionan con el desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de Cámara y Senado, con el propósito de completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez, pero el dinero fue depositado en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

Según Padilla, “aunque el juez sugirió que se presentara en corte abierta, voy a radicar una moción solicitando descubrimiento de prueba, voy a presentar una moción bajo la Regla 404 B de evidencia de carácter y presenté una moción condicionada de juicio por jurado”. Añadió, también, que presentó “una moción para juicio por jurado en toda su extensión; eso es bajo una doctrina federal y, la moción que quería presentar, pero no me llegó la transcripción a tiempo porque es larga, es una moción de desestimación. Por eso es que las pedí (mociones de juicio) condicionadas”, explicó.

“Si se resuelve con lugar la moción de desestimación pues, obviamente, no habría necesidad de juicio por jurado. El juicio continúa señalado para el viernes 22 de diciembre. Yo estoy listo, nosotros estamos listos para empezar el 22, si no se desestiman los cargos”, apuntó.

Además, la defensa del funcionario alega que las probabilidades de éxito en su interés de que se desestimen los cargos “es de un 100%“.

“Desde el punto de vista mío, el 100%. Acuérdate que los abogados hacemos los reclamos, los jueces son quienes lo adjudican. Si le preguntas al fiscal va a decir que es el 100% contrario. Pero mi opinión es que tenemos razón. Le pedí al tribunal 10 días para alegar”, insistió.

Al abundar sobre el asunto, Padilla detalló que, “cuando hay una determinación de causa probable a nivel de vista preliminar, el ciudadano imputado de delito tiene derecho a presentar una solicitud para que se desestimen los cargos. Eso lo regula la Regla 64 B del Procedimiento Criminal”.

“La jurisprudencia ha dicho que esa regla se activa en una de dos situaciones en ambas: cuando hay una ausencia total de prueba a nivel de vista preliminar sobre uno o más de los elementos del delito y, la conexión con el ciudadano o cuando no se han seguido las normas de la Regla 23. La moción de desestimación que estoy trabajando es una que está bajo ambas situaciones”, reveló.

Asimismo, admitió que la selección del jurado para este caso “es compleja”.

“La selección de jurado siempre es compleja, pero yo espero que no lleguemos a eso porque si se desestiman los cargos, como yo espero que se desestimen en este caso, no tenemos que pasar por el proceso de escoger jurado”, expuso al señalar que la defensa de Valentín Andrade presentará mociones similares para juicio por jurado y desestimación de cargos.

José “Guillito” Rodríguez deja puerta abierta a la reelección

Por su parte, y aunque el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, se lo solicitó a principios de noviembre, Rodríguez Rodríguez aseguró que no renunciará a la alcaldía y dejó entrever que aún evalúa la posibilidad de radicar su candidatura para la reelección.

“Seguimos en el trámite, esto no se ha acabado y vamos a seguir los procesos y haciendo lo que mejor sea para Mayagüez, para mi familia y para el Partido Popular”, dijo a los periodistas.

“No hay necesidad (de renunciar). ¿Por qué tú me pides la renuncia? Eso no se piensa en este momento. Acuérdate de que, un guerrero siempre está de pie, no está de rodillas nunca. En su momento lo sabrá (si radicará una nueva candidatura)”, manifestó.

En cuanto a la situación con el desvío de fondos, Rodríguez sentenció: “Que busquen quién eliminó el Centro de Trauma de Mayagüez, que no fue el alcalde de Mayagüez ni el Partido Popular. Ese Centro Médico tenía un centro de trauma y se perdió”.

“(El dinero asignado) ya sabes que está en la caja del Municipio de Mayagüez. Se ingresó $400,000 más de lo que había. Hubo una malversación de fondos que no fue el alcalde”, recalcó.

La Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario (UPAD), suspendió al alcalde de sus funciones el 31 de marzo de 2022. Mientras, Valentín Andrade continúa en su rol como directora de finanzas del municipio mayagüezano.