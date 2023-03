Tras petición de la defensa, el Tribunal de Carolina desestimó esta mañana el caso criminal contra el exponente urbano Randy “Nota Loca” por presuntos delitos vinculados a la Ley de Violencia Doméstica.

El abogado Orlando Cameron Gordon, quien representa legalmente a Randy Ariel Ortiz Acevedo (nombre de pila del artista), informó a El Nuevo Día que su solicitud surgió luego que el Ministerio Público informó a la jueza Lynnette Rivera Ayala que no estaba en posición de ver la vista preliminar.

“El Ministerio Público informó que no estaba preparado, toda vez que no estaba presente la testigo esencial para ellos. El Estado tiene, según las reglas del procedimiento criminal, 60 días para celebrar la vista preliminar contados a partir del día que se presentó la denuncia. Hoy se cumplían esos 60 días y, como las subvenciones que se dieron en el transcurso del proceso no fueron por justa causa, pues evidentemente yo solicité la desestimación y el tribunal lo concedió”, explicó el licenciado.

La vista preliminar es el proceso judicial en el que un tribunal determina si existe causa probable para presentar una acusación formal contra una persona imputada de algún delito grave.

La testigo principal de la fiscalía era la expareja del cantante y madre de sus hijos, quien alegó ante la Policía que el 7 de enero Ortiz Acevedo, presuntamente, la amenazó y la tomó por el cuello.

Este diario solicitó una reacción por parte de la Fiscalía de Carolina.

La supuestas amenazas y agresiones habrían ocurrido, según la querella, en presencia de los menores de edad.

Cameron Gordon indicó que, de momento, la desestimación implica que no pesa ningún cargo criminal contra su cliente.

“No procede (una vista en) alzada. Lo que procedería, si el Ministerio Público interesa, es someter los cargos, de nuevo”, apuntó.

Acerca de una orden de protección que se había solicitado contra el exponente urbano, peticionada por la expareja, el abogado sostuvo que el recurso fue dejado sin efecto por el tribunal “porque la parte peticionaria no había comparecido y nunca mostró interés en la misma”.

No es la primera vez que Ortiz Acevedo y su expareja enfrentan un proceso legal. El cantante afrontó, en el 2017, otro caso de Ley 54 en el que la madre de sus hijos fue arrestada por presuntamente agredir al artista frente al negocio District, en Santurce.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.