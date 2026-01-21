Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elvia Cabrera regresa al tribunal en caso por asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito

Quedan varios asuntos pendientes de resolverse para el comienzo del juicio en su fondo

21 de enero de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrera Rivera, 40, el día de su arresto. (Pablo Martinez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Elvia Cabrera regresa hoy, miércoles, al tribunal para el proceso judicial por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito.

Aunque el calendario del Centro Judicial de Aibonito indica el comienzo del “juicio en su fondo”, queda por verse si realmente iniciará este proceso o si se limitará a una vista de estado de los procedimientos o una conferencia con antelación a juicio.

La audiencia de hoy está programada para iniciar a la 1:30 de la tarde, en la sala 1 del Centro Judicial de Aibonito, ante el juez Luis Berreto Altieri.

El comienzo del juicio en su fondo había sido pautado para el 13 de febrero.

Al momento quedan varios asuntos pendientes por resolverse antes del juicio, como por ejemplo la moción de desestimación radicada por la defensa de la acusada, que está pendiente en otra sala judicial. La Fiscalía de Aibonito se opuso a la desestimación.

Después de que la defensa optara por un juicio por jurado, el tribunal convocará cinco paneles de candidatos para que las partes elijan a los ciudadanos que aquilatarán la prueba.

En una vista reciente, el juez anticipó un largo proceso para la selección del jurado, mientras que estimó que el juicio completo podría durar más de dos meses.

Su proyección se basó en que la Fiscalía de Aibonito informó que tenía pensado sentar a declarar a por lo menos 40 testigos, a menos que alguno sea estipulado con la defensa.

Cabrera enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y otro por violación a la ley de armas.

En el caso también está siendo procesada la hija de Cabrera, Anthonieska Avilés, quien era menor de edad al momento del crimen.

Basado en declaraciones de testigos, la Fiscalía alega que durante una pelea, Cabrera le pasó a Avilés un objeto punzante con el que agredió fatalmente a Pratts Rosario.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaron heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un joven, que llegaron hasta la institución. Poco después, la adolescente, identificada como Pratts Rosario, falleció.

Gabriela Nicole Pratts RosarioAibonitoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
