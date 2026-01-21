Elvia Cabrera regresa al tribunal en caso por asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito

Elvia Cabrera regresa hoy, miércoles, al tribunal para el proceso judicial por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito.

Aunque el calendario del Centro Judicial de Aibonito indica el comienzo del “juicio en su fondo”, queda por verse si realmente iniciará este proceso o si se limitará a una vista de estado de los procedimientos o una conferencia con antelación a juicio.

La audiencia de hoy está programada para iniciar a la 1:30 de la tarde, en la sala 1 del Centro Judicial de Aibonito, ante el juez Luis Berreto Altieri.

El comienzo del juicio en su fondo había sido pautado para el 13 de febrero.

Al momento quedan varios asuntos pendientes por resolverse antes del juicio, como por ejemplo la moción de desestimación radicada por la defensa de la acusada, que está pendiente en otra sala judicial. La Fiscalía de Aibonito se opuso a la desestimación.

Después de que la defensa optara por un juicio por jurado, el tribunal convocará cinco paneles de candidatos para que las partes elijan a los ciudadanos que aquilatarán la prueba.

En una vista reciente, el juez anticipó un largo proceso para la selección del jurado, mientras que estimó que el juicio completo podría durar más de dos meses.

Su proyección se basó en que la Fiscalía de Aibonito informó que tenía pensado sentar a declarar a por lo menos 40 testigos, a menos que alguno sea estipulado con la defensa.

Cabrera enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y otro por violación a la ley de armas.

En el caso también está siendo procesada la hija de Cabrera, Anthonieska Avilés, quien era menor de edad al momento del crimen.

Basado en declaraciones de testigos, la Fiscalía alega que durante una pelea, Cabrera le pasó a Avilés un objeto punzante con el que agredió fatalmente a Pratts Rosario.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaron heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.