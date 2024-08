Emiten nuevo pliego acusatorio en caso vinculado al asesinato de agente federal en Cabo Rojo

El pliego, emitido a principios de agosto, representa la cuarta vez en que la acusación es enmendada. Esta nueva versión no incluye nuevos cargos, pero añade a siete nuevos acusados, para elevar el total a 18 individuos.

Aunque los cargos exponían la pena de muerte para algunos, la Fiscalía federal informó en abril del año pasado que decidieron no buscar esa condena en el caso.

“Aunque es un caso que podría conllevar la pena de muerte, el gobierno ya ha decidido que el caso no va a proceder como uno de pena de muerte, pero eso no quiere decir que este no es un caso bien importante para nosotros”, sostuvo en ese momento el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.