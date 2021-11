El empresario estadounidense Aaron Vick sometió una demanda federal contra el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) denunciando discrimen por negarle una fianza diferida en el caso de la fallida venta de pruebas rápidas de COVID-19 al Departamento de Salud de Puerto Rico.

Vick fue coimputado por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei) en el caso contra el abogado Juan Maldonado, quien fue el representante legal de la compañía Apex General Contractor al momento de la venta.

En su demanda contra la directora de PSAJ, Janette Rodríguez, los abogados de Vick señalan que la dependencia pública recomendó diferir la fianza de $250,000 que le impusieron a Maldonado, por lo que podría estar en libertad condicionada pagando una fracción del total mientras se ve el caso.

Vick destacó que, en cambio, a Vick le negaron diferir la fianza porque tiene una residencia en el estado de Virginia.

También denunció esa negativa, pese a asegurar “tan pronto se enteró de que cargos habían sido radicados en su contra”, el 4 de noviembre pasado, “contrató abogados locales para comenzar los pasos para coordinar la entrega voluntaria de Aaron Vick y buscar que se le difiera la fianza fijada”.

“Aaron Vick cumple con todos los criterios de OSAJ para solicitar que la fianza sea diferida, como Maldonado”, plantea la demanda.

Agrega que, “sin embargo, la directora Rodríguez y los empleados de OSAJ (PSAJ) bajo su supervisión han tomado la posición de que ellos no recomendarán que se difiera la fianza porque a ellos les parece que OSAJ no podrá supervisar adecuadamente a Aaron Vick durante su libertad previo al juicio solo basado en el hecho de que no es un residente de Puerto Rico”.

“La directora Rodríguez ha mantenido esa posición a pesar de que los abogados de Aaron Vick le comunicaron inequívocamente que la residencia de Aaron Vick en Virginia no debe ni puede tomarse, directa o indirectamente, como un factor para negarle la fianza diferida a la que tendría derecho si fuera un residente de Puerto Rico”, expone la demanda.

Ante esa situación, la representación legal de Vick indicó que su cliente no tiene otra vía legal que buscar la protección bajo la Cláusula de Privilegios e Inmunidades de la Constitución de Estados Unidos, debido a que no tiene los recursos económicos para pagar el total de $200,000 de fianza que le fijaron en ausencia.

Esa cláusula establece que los estados no pueden tratar de forma discriminatoria a los ciudadanos de otros estados.

La demanda afirma que Vick “tiene derecho al mismo trato recibido por el coimputado, quien es un residente de Puerto Rico”.

Junto con la demanda, sometió una moción solicitando al Tribunal Federal que emita “un interdicto preliminar que impida a la directora Rodríguez de no recomendar la imposición de una fianza diferida basada en la residencia de Aaron Vick en Virginia”.

Los abogados de Vick, además, resaltaron que su cliente vivía en Puerto Rico hasta que en octubre del año pasado recibió una carta del Departamento de Justicia de Puerto Rico indicando que no recomendaron al Panel del FEI la designación de un FEI en su contra.

La demanda federal contra la directora de PSAJ surge en la misma mañana en que está señalada el comienzo de la vista preliminar contra Maldonado, quien fue director de la Autoridad de Transporte Marítimo.

Contra Maldonado se encontró causa para el arresto por los delitos de falsificación, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales por hechos relacionados a su función como representante legal de la empresa Apex General Contractor.

El Tribunal de San Juan también encontró causa en ausencia contra Vick y ordenó su arresto.

Contra Vick no pesa el delito de falsificación que sí se radicó contra Maldonado, en el que se denuncia que supuestamente falsificó la firma de Vick en un contrato relacionado a la compra de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al principio de la pandemia.