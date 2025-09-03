Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Ciales: causa para arresto contra hombre que habría cometido actos lascivos contra menor de 14 años

Los hechos que se le imputan a Edgar Resto Figueroa, de 38 años, supuestamente ocurrieron en agosto

3 de septiembre de 2025 - 7:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado compareció esta mañana ante una juez del Tribunal de Arecibo para enfrentar nuevos cargos estatales por agresión sexual contra una menor de edad. (Archivo / GFR Media)
El juez Rafael Lugo Morales encontró causa e impuso una fianza de $100,000. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 38 años que presuntamente “sostuvo contacto físico indebido” con una menor de 14 años.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los hechos que se le imputan a Edgar Resto Figueroa, de 38 años, habrían ocurrido el pasado 18 de agosto, en el residencial Colinas de Jaguas, en Ciales.

A Resto Figueroa se le radicaron cargos por actos lascivos. Tras hallar causa para arresto, el juez Lugo Morales le impuso una fianza de $100,000. Del comunicado no se desprende si la misma fue prestada.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el 17 de septiembre de 2025.

La investigación estuvo a cargo de la agente Liz Cepeda Hernández, de la Unidad de Delitos Sexuales, y la fiscal Natalia Quiñones Cruz de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Arecibo,

Tags
Breaking NewsTribunal de AreciboActos lascivosMenores de edadAbuso sexual contra menores
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: