En Ciales: causa para arresto contra hombre que habría cometido actos lascivos contra menor de 14 años
Los hechos que se le imputan a Edgar Resto Figueroa, de 38 años, supuestamente ocurrieron en agosto
3 de septiembre de 2025 - 7:06 PM
El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 38 años que presuntamente “sostuvo contacto físico indebido” con una menor de 14 años.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los hechos que se le imputan a Edgar Resto Figueroa, de 38 años, habrían ocurrido el pasado 18 de agosto, en el residencial Colinas de Jaguas, en Ciales.
A Resto Figueroa se le radicaron cargos por actos lascivos. Tras hallar causa para arresto, el juez Lugo Morales le impuso una fianza de $100,000. Del comunicado no se desprende si la misma fue prestada.
Mientras, la vista preliminar fue pautada para el 17 de septiembre de 2025.
La investigación estuvo a cargo de la agente Liz Cepeda Hernández, de la Unidad de Delitos Sexuales, y la fiscal Natalia Quiñones Cruz de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Arecibo,
