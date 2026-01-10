Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En negociaciones boricua acusada de fraude matrimonial: busca acuerdo con la Fiscalía federal

Mientras, su “esposo”, natural de Uzbekistán, ya se declaró culpable

10 de enero de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso trascendió en junio de 2025. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una puertorriqueña, acusada de casarse con un ciudadano de Uzbekistán presuntamente para que este obtuviera la ciudadanía estadounidense, está en negociaciones con la Fiscalía federal para declararse culpable, según el expediente judicial del caso.

RELACIONADAS

Tan reciente como ayer, viernes, la defensa de Keily Maisonet Ortiz, en conjunto con la Fiscalía federal, presentó una moción solicitando una prórroga para concretar un acuerdo con las autoridades federales.

El documento se presentó justo el día en que vencía el término que había fijado la jueza de distrito, María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal, para se informara cualquier cambio en la declaración.

Por el momento, el documento está sellado, por lo que no se conocen las razones específicas para la extensión del término, periodo durante el cual la acusada podría modificar su declaración inicial de no culpable.

No obstante, una conferencia con antelación al juicio está programada en este caso para el próximo miércoles, 14 de enero, a las 9:30 a.m.

La revelación de un posible acuerdo surge apenas un mes después de que el ciudadano uzbeko Shokir Kurbonovich Khalilov, fuera sentenciado a ‘tiempo cumplido’ tras haberse declarado culpable.

“El 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”, dice el acuerdo alcanzado por el extranjero.

Un gran jurado emitió una acusación el 5 de junio de 2025, imputando de fraude matrimonial a Kurbonovich Khalilov y a Maisonet Ortiz, residente de San Juan.

Según documentos judiciales, desde el 29 de febrero de 2024 hasta aproximadamente el 29 de abril de 2025, los acusados contrajeron matrimonio con el propósito de eludir cualquier disposición de las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz obtuvieron una licencia matrimonial y se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan, Puerto Rico. En octubre de 2024, Maisonet Ortiz presentó una Petición I-130 para Familiar Extranjero a favor de Kurbonovich Khalilov ante el Departamento de Seguridad Nacional, y en la misma fecha, el acusado presentó una Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Estado de Adulto conforme a su matrimonio con la acusada, según reveló la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal fraude
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: