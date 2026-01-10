En negociaciones boricua acusada de fraude matrimonial: busca acuerdo con la Fiscalía federal

Una puertorriqueña, acusada de casarse con un ciudadano de Uzbekistán presuntamente para que este obtuviera la ciudadanía estadounidense, está en negociaciones con la Fiscalía federal para declararse culpable, según el expediente judicial del caso.

Tan reciente como ayer, viernes, la defensa de Keily Maisonet Ortiz, en conjunto con la Fiscalía federal, presentó una moción solicitando una prórroga para concretar un acuerdo con las autoridades federales.

El documento se presentó justo el día en que vencía el término que había fijado la jueza de distrito, María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal, para se informara cualquier cambio en la declaración.

Por el momento, el documento está sellado, por lo que no se conocen las razones específicas para la extensión del término, periodo durante el cual la acusada podría modificar su declaración inicial de no culpable.

PUBLICIDAD

No obstante, una conferencia con antelación al juicio está programada en este caso para el próximo miércoles, 14 de enero, a las 9:30 a.m.

La revelación de un posible acuerdo surge apenas un mes después de que el ciudadano uzbeko Shokir Kurbonovich Khalilov, fuera sentenciado a ‘tiempo cumplido’ tras haberse declarado culpable.

“El 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”, dice el acuerdo alcanzado por el extranjero.

Un gran jurado emitió una acusación el 5 de junio de 2025, imputando de fraude matrimonial a Kurbonovich Khalilov y a Maisonet Ortiz, residente de San Juan.

Según documentos judiciales, desde el 29 de febrero de 2024 hasta aproximadamente el 29 de abril de 2025, los acusados contrajeron matrimonio con el propósito de eludir cualquier disposición de las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz obtuvieron una licencia matrimonial y se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan, Puerto Rico. En octubre de 2024, Maisonet Ortiz presentó una Petición I-130 para Familiar Extranjero a favor de Kurbonovich Khalilov ante el Departamento de Seguridad Nacional, y en la misma fecha, el acusado presentó una Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Estado de Adulto conforme a su matrimonio con la acusada, según reveló la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.