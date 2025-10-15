Encuentran causa para arresto contra hombre por presunta agresión sexual de una menor

El juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra un hombre de 46 años imputado de agresión sexual y maltrato contra una menor de edad diagnosticada con autismo, informó el Departamento de Justicia.

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que los hechos que se le imputan a Ángel Luis Flores Lugo ocurrieron el 20 de junio de 2024.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato contra Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Flores Lugo, supuestamente, agredió sexualmente a la víctima durante un cumpleaños. El imputado es pareja de la prima de la madre de la víctima, añadió Justicia.

La Fiscalía de Ponce formuló cargos por actos lascivos, agresión sexual y maltrato contra un menor.

Tras analizar la prueba desfilada, Candelario Cáliz encontró causa en todos los cargos y fijó una fuanza de $20,000. De momento, Justicia no indicó si Flores Lugo pagó la fianza o si fue ingresado en la cárcel.

