15 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra hombre por presunta agresión sexual de una menor

Los hechos que se le imputan a Ángel Luis Flores Lugo ocurrieron el 20 de julio de 2024

15 de octubre de 2025 - 6:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista de estatus fue señalada para el 21 de octubre de 2025 y la vista preliminar para el 23 de octubre de 2025. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra un hombre de 46 años imputado de agresión sexual y maltrato contra una menor de edad diagnosticada con autismo, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que los hechos que se le imputan a Ángel Luis Flores Lugo ocurrieron el 20 de junio de 2024.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato contra Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Flores Lugo, supuestamente, agredió sexualmente a la víctima durante un cumpleaños. El imputado es pareja de la prima de la madre de la víctima, añadió Justicia.

La Fiscalía de Ponce formuló cargos por actos lascivos, agresión sexual y maltrato contra un menor.

Tras analizar la prueba desfilada, Candelario Cáliz encontró causa en todos los cargos y fijó una fuanza de $20,000. De momento, Justicia no indicó si Flores Lugo pagó la fianza o si fue ingresado en la cárcel.

La vista preliminar se celebrará el 23 de octubre.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
