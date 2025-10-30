Opinión
30 de octubre de 2025
NoticiasTribunales
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran culpable a hombre que agredió a su pareja e intentó asesinar a la hija de esta

Contra el sujeto de 47 años pesaban cargos por tentativa de asesinato, agresión, violencia de género, entre otros

30 de octubre de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado compareció esta mañana ante una juez del Tribunal de Arecibo para enfrentar nuevos cargos estatales por agresión sexual contra una menor de edad. (Archivo / GFR Media)
La lectura de sentencia fue pautada para el 9 de diciembre de 2025. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 47 años que agredió a su pareja y estranguló a la hija de ella fue encontrado culpable de múltiples cargos de maltrato, violencia de género y tentativa de asesinato el jueves en la tarde en el Tribunal de Arecibo.

RELACIONADAS

Según un comunicado del Departamento de Justicia, el pasado 6 y 7 de marzo, Ángel X. Hernández Pérez amenazó e intimidó a su pareja de 45 años, con cuchillos y expresándole que cometería una masacre.

Un día después de esos hechos, intentó asesinar por estrangulamiento a la hija de 18 años de la perjudicada, agrediéndola además con una botella de agua congelada y puños en el rostro.

Las víctimas lograron sobrevivir gracias a la intervención de terceros que evitaron que el acusado cumpliera con su intención.

Por estos hechos la fiscalía de Arecibo radicó cargos por maltrato agravado, amenaza, agresión y tentativa de asesinato.

La lectura de sentencia fue pautada para el 9 de diciembre de 2025.

