Encuentran culpable a hombre que agredió a su pareja e intentó asesinar a la hija de esta

Un hombre de 47 años que agredió a su pareja y estranguló a la hija de ella fue encontrado culpable de múltiples cargos de maltrato, violencia de género y tentativa de asesinato el jueves en la tarde en el Tribunal de Arecibo.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, el pasado 6 y 7 de marzo, Ángel X. Hernández Pérez amenazó e intimidó a su pareja de 45 años, con cuchillos y expresándole que cometería una masacre.

Un día después de esos hechos, intentó asesinar por estrangulamiento a la hija de 18 años de la perjudicada, agrediéndola además con una botella de agua congelada y puños en el rostro.

Las víctimas lograron sobrevivir gracias a la intervención de terceros que evitaron que el acusado cumpliera con su intención.

Por estos hechos la fiscalía de Arecibo radicó cargos por maltrato agravado, amenaza, agresión y tentativa de asesinato.