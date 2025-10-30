Encuentran culpable a hombre que agredió a su pareja e intentó asesinar a la hija de esta
Contra el sujeto de 47 años pesaban cargos por tentativa de asesinato, agresión, violencia de género, entre otros
30 de octubre de 2025 - 5:44 PM
Un hombre de 47 años que agredió a su pareja y estranguló a la hija de ella fue encontrado culpable de múltiples cargos de maltrato, violencia de género y tentativa de asesinato el jueves en la tarde en el Tribunal de Arecibo.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, el pasado 6 y 7 de marzo, Ángel X. Hernández Pérez amenazó e intimidó a su pareja de 45 años, con cuchillos y expresándole que cometería una masacre.
Un día después de esos hechos, intentó asesinar por estrangulamiento a la hija de 18 años de la perjudicada, agrediéndola además con una botella de agua congelada y puños en el rostro.
Las víctimas lograron sobrevivir gracias a la intervención de terceros que evitaron que el acusado cumpliera con su intención.
Por estos hechos la fiscalía de Arecibo radicó cargos por maltrato agravado, amenaza, agresión y tentativa de asesinato.
La lectura de sentencia fue pautada para el 9 de diciembre de 2025.
