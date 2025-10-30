Fiscalía federal asegura que no existe una investigación contra la gobernadora Jenniffer González

La Fiscalía federal presentó una moción este jueves para indicar que no existe una investigación sobre la gobernadora Jenniffer González.

El documento, firmado por el fiscal federal Seth Erbe, aludió a una orden emitida este miércoles por el magistrado Marshall Morgan, que señalaba que el arresto de un hombre durante un allanamiento en Lajas se relacionaba con una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre una propiedad de la familia de la gobernadora.

“Dicha orden afirmaba erróneamente que la orden de registro en este caso ‘derivaba de una investigación no relacionada de delitos de cuello blanco involucrando a la gobernadora de Puerto Rico...”, lee la moción.

“El Ministerio Público presenta este aviso para corregir la información y declara que no existe ninguna investigación de delitos económicos (ni de ningún otro tipo) contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”, agregó.

El documento fue radicado este jueves, a horas de que fuera reseñado por los medios de comunicación y una semana después de que el magistrado federal emitiera la orden, el pasado jueves 23 de octubre.

No obstante, el lenguaje de la moción de hoy no descarta que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

La orden judicial había indicado que el arresto de Daniel García Martín, de 67 años, se debió a que los agentes encontraron armas de fuego ilegales en su residencia, que fue allanada por el FBI al diligenciar una orden, que fue autorizada judicialmente por "una investigación de cuello blanco no relacionada (con el caso de las armas) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia".

En esa orden, Morgan no precisó si el caso se relaciona a la casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por años, y qué relación tendría el imputado con la gobernadora o su familia.