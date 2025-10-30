Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fiscalía federal asegura que no existe una investigación contra la gobernadora Jenniffer González

Presentaron una moción para “corregir” la información contenida en una orden judicial sobre una alegada pesquisa

30 de octubre de 2025 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía federal catalogó como un error la mención a la gobernadora Jenniffer González en una orden del magistrado Marshall Morgan. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Fiscalía federal presentó una moción este jueves para indicar que no existe una investigación sobre la gobernadora Jenniffer González.

RELACIONADAS

El documento, firmado por el fiscal federal Seth Erbe, aludió a una orden emitida este miércoles por el magistrado Marshall Morgan, que señalaba que el arresto de un hombre durante un allanamiento en Lajas se relacionaba con una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre una propiedad de la familia de la gobernadora.

“Dicha orden afirmaba erróneamente que la orden de registro en este caso ‘derivaba de una investigación no relacionada de delitos de cuello blanco involucrando a la gobernadora de Puerto Rico...”, lee la moción.

“El Ministerio Público presenta este aviso para corregir la información y declara que no existe ninguna investigación de delitos económicos (ni de ningún otro tipo) contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”, agregó.

El documento fue radicado este jueves, a horas de que fuera reseñado por los medios de comunicación y una semana después de que el magistrado federal emitiera la orden, el pasado jueves 23 de octubre.

No obstante, el lenguaje de la moción de hoy no descarta que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

Notificación de corrección by El Nuevo Día

La orden judicial había indicado que el arresto de Daniel García Martín, de 67 años, se debió a que los agentes encontraron armas de fuego ilegales en su residencia, que fue allanada por el FBI al diligenciar una orden, que fue autorizada judicialmente por "una investigación de cuello blanco no relacionada (con el caso de las armas) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia".

En esa orden, Morgan no precisó si el caso se relaciona a la casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por años, y qué relación tendría el imputado con la gobernadora o su familia.

Las órdenes de allanamiento son emitidas por los tribunales - en este caso el federal - cuando un agente investigador, a través de la fiscalía, entrega una declaración jurada a un juez para que autorice el registro de una propiedad porque demostró que, durante una pesquisa, ha encontrado razones para pensar que existe causa probable sobre un delito cometido y considera que en ese lugar podría encontrar evidencia útil para procesarlo.

Tags
Breaking NewsJenniffer GonzálezFiscalía federal
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: