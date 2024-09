Encuentran no culpable al exfiscal Joseph Esparra Álvarez luego de más de diez años de litigio

El juez Daniel R. López González , del Tribunal de Caguas , encontró este miércoles no culpable al exfiscal Joseph Esparra Álvarez por cargos de soborno, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Ética Gubernamental por hechos que se remontan a los años 2002 y 2012.

López González sostuvo, en sala, que tomó la determinación tras analizar la prueba presentada, pero no ofreció las razones por las que encontró que Esparra Álvarez no cometió los delitos por los que fue acusado.

“Le hago un llamado a Puerto Rico de que hay cosas que tenemos que cambiar y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) hay que cambiarla. No puede seguir así. Fueron 12 años sufriendo esto. Esto nunca debió haber pasado y ellos lo sabían bien claro, pero tengo fe todavía en la justicia y a ella me debo” , expresó Esparra Álvarez en entrevista con El Nuevo Día.

“Yo no guardo rencor. No tengo interés en hacerle daño de ningún tipo a nadie. Nunca ha sido mi interés”, comentó a preguntas de este medio.

Asimismo, el licenciado Julio Eduardo Torres , representante legal de Esparra Álvarez, indicó que “sin duda es un acto de justicia de un caso que nunca se debió radicar y que, a partir del 2014, cuando Lutgardo Acevedo le confesó tanto a los federales como a ellos (la Opfei) que no habían ocurrido los hechos, cuando admitió que había alterado las grabaciones, el pueblo de Puerto Rico no debió seguir con este caso contra Joseph Esparra”.

La vista del caso que lleva más de diez años litigándose comenzó a las 10:46 a.m. en la sala 304 con los argumentos finales de Fúster Troche, quien defendió los cargos contra el exfuncionario.

Enfatizó que el exfiscal incurrió en una conducta “atroz” que no puede pasarse por alto en la sociedad. Añadió que es un caso que le toca de cerca porque, como fiscal, están llamados a hacer un trabajo para la justicia y bienestar del país, y no para servirse a sí mismos.

La génesis del soborno

“Iván Crespo narró cómo trató de hacerse el loco, porque sabía que no era algo propio, pero Esparra vuelve y lo llama, y entonces se concreta la reunión. ¿Qué hace Lutgardo Acevedo, que no es una monja de la caridad? Graba la conversación y coloca la grabadora en un yeso que tenía en el pie” , mencionó Fúster Troche.

“Esa conducta es algo bien demostrativo de la intención que había en todo esto... Este fiscal, en ese momento no era fiscal, era un delincuente... Él estaba bien claro de que había cometido un soborno y hoy aquí no está la prueba porque él se encargó de destruirla”, planteó.

Asimismo, la fiscal añadió que, una vez se terminó la reunión, entonces Acevedo López salió primero del despacho y Esparra Álvarez se quedó dialogando con Crespo. “Le dice: “Yo no voy a hacer lo que yo dije allá adentro”. ¿Por qué lo dice? Porque estaba ante un testigo del delito de soborno”, sostuvo.

Defensa despotrica contra Lutgardo

“En ese caso no hay prueba alguna de los elementos del delito, y aunque pudiera dedicar la hora y media que usted, su señoría, me ha concedido en este turno, me parece importante dedicarlo a las mentiras, falsedades y abusos del segundo caso (el alegado soborno)“, dijo.