La voz que se escucha en tres grabaciones en audio extraídas de un celular ocupado a Luis González Martínez, asesino confeso de la empresaria Hilda Padilla Romero, donde se confirma la presunta “conspiración” para matar a la víctima, según la Fiscalía de Bayamón, es la de Keishla Pérez Bigio, una de las acusadas por el crimen, aseguró la hija de la víctima, Yaireishka Morales Padilla.

La joven compareció este jueves ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, para declarar en la continuación del juicio contra quien fuera su hermanastra, Pérez Bigio, y contra William Avilés González, acusados por el Ministerio Público de este asesinato. La vista judicial inició pasadas la 1:00 p.m., y al filo de las 7:00 p.m., aún no había terminado.

“Es la voz de Keishla Pérez Bigio”, dijo Morales Padilla, bajo juramento, durante el interrogatorio directo a cargo de la fiscal Gracielys Vega Bermúdez. “Estoy 100% segura”, agregó la testigo de la Fiscalía de Bayamón, quien destacó que podía “reconocer” la voz de la acusada porque la ha escuchado varias veces.

Tras estas declaraciones de la joven y, luego de varias objeciones de la defensa, los audios –que fueron enviados al celular de González Martínez entre el 9 y 11 de julio de 2019- fueron escuchados en la Sala 605, ante la jueza superior Mariela Miranda Recio. En los tres audios presentados en sala por la Fiscalía se escucha la voz de una mujer.

En parte del primer audio, se escucha a una fémina indicar que “tengo que salir de ese parásito, que me está afectando a mí y a mis hijos… Dime cuándo vamos a trabajar eso, dale. Ya estoy motivá”. Mientras que, en el segundo audio, se escucha a la misma fémina, dando unas instrucciones, en relación a una dirección.

“Antes ese tránsito era para ambas partes, ahora esto lo cambiaron porque tú sabes que Ramón Luis, ese alcalde de Bayamón, ha hecho muchas cosas, unos puentes… y ahora es un solo carril. Acho, ahora tengo que dar la vuelta. Es que no sé cómo explicarte. (Es) como la panadería que está como pa’ Virgilio (Dávila, el residencial público). Obvio, no es por esa área”, agregó la mujer.

“Es que estoy llorando Luis porque esa pu##, esa pu##, acho, tú no sabes en verdad… Discutí con mi papá por culpa de esa pu##, que después te contaré. Acho, tengo 20 mil cosas encima, de verdad, pero claro, te tengo que traer, porque yo te puedo explicar, pero te vas a perder”, dice la fémina en la segunda grabación.

En el tercer audio, agrega: “Pa’ salir se te va a hacer fácil, acho se te va a ser fácil, pero para entrar, es una calle por la parte de atrás del McDonald. Acho, te tengo que traer”.

Desgarrador relato en sala

Antes de que se escucharan los audios en sala, Morales Padilla narró que tenía apenas 17 años cuando, el 30 de septiembre de 2019, presenció cómo su madre fue tiroteada mientras transitaba por la avenida Los Filtros, en Guaynabo, a bordo de una guagua Honda Pilot color negra, donde ella y su hermana menor viajaban como pasajeras.

“La relación con mi madre, además de ser una de madre e hija, pues éramos amigas, siempre estábamos juntas, éramos bien cercanas y nos contábamos todo”, expresó la joven, quien ahora tiene 21 años y se encuentra cursando su cuarto año de bachillerato.

Detalló que, aquel 30 de septiembre, transcurría de forma “normal”, desayunó y se preparó para ir a la American Military Academy, donde cursaba el duodécimo grado. Sin embargo, como se sentía enferma, dijo que le pidió a su mamá que la buscara a ella y a su hermana más temprano a la escuela. “Fuimos después a una feria de libros”, sostuvo.

Luego, Morales Padilla indicó que hicieron gestiones relacionadas al trabajo de su mamá, quien fungía como secretaria de la empresa JPC Construction, que pertenece a Juan Pérez Colón, padre de Pérez Bigio y entonces pareja de la víctima. Además, comieron y hasta buscaron a sus dos mascotas: un perro y un pájaro, según recordó.

“Eran como las 5:30 p.m., por ahí… Tomamos la ruta de siempre, por Los Filtros. Ahí nos dirigíamos a la casa. Estaba al lado (de mi mamá) y mi hermana en la parte de atrás… En algún punto de ese trayecto, me quedé dormida, y lo próximo que recuerdo es que escucho algo, entiendo que eran petardos, es lo que me despiertan”, afirmó.

“Una vez abro los ojos, que venía dormida, siento que me pasan dos cosas por al frente… Veo un roto, miro al frente y veo a una persona en motora mirando hacia el carro y, pues ahí miro hacia mi mamá y la veo con la cabeza agachada y con las palmas hacia arriba”, mencionó Morales Padilla, entre lágrimas y con voz temblorosa.

Bajo juramento, la joven continuó relatando que escuchó a su hermana gritar, por lo que procedió a tranquilizarla. Acto seguido, hizo maniobras para detener la guagua, “que continuaba en movimiento” y se comunicó con el Sistema 9-1-1 y Pérez Colón.

“Le digo a Juan que le dispararon a mi mamá. Recuerdo que él no lo cree y le digo: ‘le dispararon a mami, le dispararon a mami’. Me bajo de la guagua, miro para atrás, empiezo a parar la gente del tráfico… En eso, recuerdo que llamé al 9-1-1 y la persona me preguntó qué estaba pasando y le dije: ‘le dispararon a mi mamá”, abundó.

“La persona me dice que no toque a mi mamá, me alejé de la guagua con mi hermana, que estaba llorando, gritando”, añadió.

Tiempo después, precisó que, se personaron a la escena agentes de la Policía y paramédicos, quienes le brindaron asistencia. “Llegó Juan Pérez Colón (entonces pareja de Padilla Romero), se me echa encima a llorar y le dije que parara de llorar porque no quería que mi hermana lo viera de esa forma”, comentó la testigo de la Fiscalía.

Luego, aseveró que, su mamá, su hermana y ella, fueron trasladadas en ambulancias separadas hacia el Centro Médico, en Río Piedras.

“Estuve preguntando por mi mamá porque no sabía si estaba viva o no, pero no nos contestaba nadie. Se acercó un doctor, me llevó a su oficina para que mi hermanita no lo escuchara y ahí fue cuando me dijo la noticia: que mi mamá había fallecido… Una vez me dieron esa noticia, lloré bien fuerte”, comentó Morales Padilla.

Agregó que, posteriormente, se movilizaron a la residencia donde en aquel momento convivía junto a su mamá, hermana y Pérez Colón, en Montehiedra, San Juan. En un momento dado, según dijo, escuchó la voz de Pérez Bigio, quien llegó a la residencia llamando a su papá “porque alguien le había dicho que había pasado algo”.

“Ella se quedó tranquila, no lloró nada. Estuvo menos de 20 minutos (en la casa). Después de eso, ella se fue… (La volví a ver) al próximo día, que ella llegó a la casa”, mencionó Morales Padilla, quien relató, al menos, dos instancias donde Pérez Bigio tuvo supuestamente incidentes con su progenitora, en hechos ocurridos entre 2009 y 2010.

En ese contexto, la testigo expresó que, en una instancia, para el 2009, Pérez Bigio supuestamente agredió a su madre “con una llave” en la mano. La otra ocasión, según hizo referencia, se remonta al 2010, cuando la hoy acusada lanzó una piedra hacia donde se encontraba su mamá, quien permanecía dentro de un vehículo.

“Cuando mi mamá estaba embarazada con mi hermana, para el 2010, llegamos a la casa de Keishla. Mi mamá y yo nos quedamos en la guagua y Juan se bajó. No sé qué pasó dentro de la casa, pero cuando él regresa, ella (Pérez Bigio) cogió una piedra en ambas manos y la tiró en dirección a donde estaba mi mamá. El cristal se craqueó”, dijo.

Afirmó que Pérez Bigio “no quería” a su mamá, aunque planteó que la relación era una de “altos y bajos”. “Para el 2019, en el que Keishla estaba trabajando en la compañía, la relación era bien mala. Mi mamá no la quería en la oficina. Entonces, mi mamá trabajaba en la nueva oficina de la compañía y Keishla en la de La Barca”, puntualizó la testigo.