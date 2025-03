“Una mera conversación no constituye un delito. ¿Cuánta gente habla de un posible delito? Tú tienes que hacer algo sustancial (para constituir un delito) y el récord era bien claro... Sixto no hizo nada para promover la alegada extorsión que Maceira estaba alegando”, argumentó el abogado.

Castro Lang insistió en que su representado cooperó con las autoridades federales porque no había cometido ningún delito y recordó que, durante un allanamiento del FBI, los agentes no solo revisaron el celular de su cliente, sino que le hicieron preguntas que este respondió sin problemas.

“A Rauli, que fue testigo en Gran Jurado del gobierno, lo entrevistaron antes de que lo llevaran al Gran Jurado y no lo acusaron como que él estaba ayudando a Sixto, no lo trajaeron como testigo para corroborar algo que ya ellos sabían que Rauli había dicho, que aquí no había consideraciones de dinero, solo venganza. ¿A quién Sixto ayudó? Lo que estaba en el récord establece que no era verdad", puntualizó Castro Lang.